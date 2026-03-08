Volley, Civitanova espugna Trento: Nikolov imperiale, scintille nei playoff scudetto. Verona in vantaggio

Sono incominciati i playoff scudetto di volley maschile, pomeriggio riservato a due gara-1 dei quarti di finale (serie al meglio delle cinque partite, passa il turno chi ne vince due). Il fattore campo è saltato nel confronto sulla carta più appassionante, equilibrato e incerto, che lo scorso anno fa fu l’atto conclusivo e che invece in questa occasione viene giocato in apertura di tabellone: Civitanova ha espugnato Trento per 3-1 (25-21; 27-25; 24-26; 25-17).

La sesta forza della regular season ha avuto la meglio sul campo dei Campioni d’Italia, terzi in Superlega e reduci dalla durissima battaglia in Champions League sul campo del PGE Projekt Varsavia (successo al tie-break nell’andata dei playoff, il turno che mette in palio gli ultimi pass per i quarti di finale). La Lube ha saputo rimontare dal 20-17 nel secondo parziale, ha annullato due set-point non consecutivi (24-23 e 25-24) e si è così involata sul 2-0.

La terza frazione si è giocata punto a punto e sul 24-24 sono stati i dolomitici a fare la differenza, ma poi nel quarto set è riemerso il tasso tecnico dei cucinieri, che hanno festeggiato un’affermazione di peso. Prova straripante da parte degli attaccanti Mattia Bottolo (16 punti, 4 muri), Aleksandar Nikolov (26 punti, 3 muri) ed Eric Loeppky (14) sotto la regia di Mattia Boninfante (4), che ha mandato in doppia cifra anche il centrale Giovanni Gargiulo (10 punti, 3 muri). Tra le fila di Trento il miglior è stato il bomber Theo Faure (15), 9 punti a testa per i martelli Daniele Lavia e Jordi Ramon, sempre in attesa di recuperare Alessandro Michieletto.

Verona ha travolto Milano con un secco 3-0 (25-16; 25-15; 25-21) di fronte al proprio pubblico, rispettando il pronostico della vigilia in un match a senso unico. La seconda forza della stagione regolare ha preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei due set e poi nel terzo parziale è stata brava a tenere a bada i tentativi dei meneghini, che hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Francesco Recine occorso durante la semifinale d’andata della Challenge Cup.

Prestazione di spessore degli attaccanti Noumory Keita (18 punti, 3 ace), Darlan Souza (16 punti, 3 muri) e Rok Mozic (14 punti, 3 ace), mentre tra le fila di Milano le migliori sono state Edoardo Caneschi (7), Nemanja Masulovic (6) e Tommaso Ichino (8), sottotono l’attesissimo opposto Ferre Reggers (5).