Volley, Perugia liquida una Trento spuntata e si merita la finale di Supercoppa Italiana

Perugia ha sconfitto Trento con un secco 3-0 (25-19; 25-20; 25-20) e si è qualificata alla finale della Supercoppa Italiana di volley maschile, evento in corso di svolgimento a Trieste (era previsto in autunno in Arabia Saudita, ma è stato posticipato al termine della regular season di Superlega a causa di problemi organizzativi). I Block Devils hanno rispettato il pronostico della vigilia contro gli incerottati dolomitici e domenica 1° marzo scenderanno in campo per affrontare la vincente del confronto tra Civitanova e Verona nel match che metterà in palio il trofeo.

I Campioni del Mondo hanno allungato di forza in avvio del primo set (5-1) e poi sull’8-5 hanno messo in chiaro le cose con un muro di Russo, un ace e un contrattacco di Ben Tara (12-5). Gli umbri hanno controllato la situazione facendo leva su un ottimo attacco e hanno chiuso agevolmente i conti. Nel secondo parziale sono stati un mani fuori di Ben Tara e un muro di Russo a lanciare i rossoneri (8-5), Trento è rimasta in partita fino al 15-14, poi due staffilate di Ben Tara e un ace di Semeniuk sono valsi il 19-15, che ha messo in discesa il finale.

Il terzo set ha viaggiato sul filo dell’equilibrio fino al 14-13 per Perugia, capace di fare la differenza grazie a un errore di Bartha e a un ace di Plotnytskyi (16-13). Ben Tara si conferma su altissimi livelli con un vincente e l’ace del 20-15, i Campioni d’Italia devono alzare bandiera bianca, Plotnytskyi chiude i conti e Perugia avrà la possibile di giocare per conquistare la quarta Supercoppa Italiana consecutiva (la settima della propria storia).

Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (21 punti, 2 muri, 2 ace), lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (17 punti, 2 muri) e il centrale Roberto Russo (10 punti, 3 muri), 9 marcature per l’altro martello Kamil Semeniuk e 4 per il centrale Federico Crosato. Trento deve continuare a fare a meno di Alessandro Michieletto, oggi i migliori sono stati gli attaccanti Theo Faure (11), Jordi Ramon (7) e Daniele Lavia (6).