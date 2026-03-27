Zverev ci crede: “Per battere Sinner servirà il match perfetto: sono pronto!”

Alexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, il tennista tedesco proverà a rifarsi nella giornata odierna, nel secondo appuntamento del Sunshine Double statunitense, dato che affronterà di nuovo il numero 2 del mondo ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Miami.

Il torneo sul cemento della Florida metterà in scena infatti la terza semifinale di fila tra Sascha Zverev e Jannik Sinner in un Masters 1000 (è successo una sola altra volta nella storia con lo stesso tedesco e Stefanos Tsitispas tra Monte Carlo e Roma nel 2022) una sfida dalla quale ci attendiamo maggiore equilibrio rispetto a quanto visto in California.

Zverev, nella notte italiana, si è sbarazzato dell’argentino Francisco Cerundolo con un secco 6-1 6-2, nel suo quarto di finale, dopo che l’altoatesino aveva fatto lo stesso con Frances Tiafoe con un punteggio pressoché identico (6-2 6-2). A questo punto arriverà l’ennesimo scontro tra i due, con il tedesco che sembra avere le idee chiare sulla partita che andrà in scena nella giornata odierna all’Hard Rock Stadium di Miami.

Le parole di Zverev al termine dell’incontro: “Mi attende la sfida più complicata, non c’è molto altro da aggiungere. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto. In questo torneo mi sto sentendo bene e spero davvero di poter continuare in questa direzione. Sto giocando più aggressivo rispetto al solito. Temevo di fare maggiore fatica ad adattarmi a questo nuovo stile e, invece, i risultati stanno arrivando più in fretta del previsto”.

L’ultimo precedente parla di un netto 6-2 6-4 di Jannik Sinner nelle semifinali nel Tennis Paradise californiano. Il classe 1997 sembra avere archiviato quel match nella giusta maniera: “A Indian Wells ho servito male e sappiamo che questo è un fattore chiave, specialmente in partite simili. Per avere la meglio su Sinner occorrerà disputare il match perfetto ma sono pronto per la sfida”.