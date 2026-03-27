LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono la finale

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA di Miami tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai. Primo confronto diretto tra le due compagini, con il team vincente che troverà in finalissima una coppia tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend. Appuntamento nella notte italiana dopo la semifinale maschile tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev che inizierà a mezzanotte.

Errani e Paolini arrivano all’incontro sulle ali dell’entusiasmo dopo tre nette vittorie maturate senza concedere set contro Aoyama/Elkeri, Mihalikova/Nikhols e Muhammad/Routliffe. Le campionesse olimpiche inseguono ancora il primo titolo in stagione ma i segni di ripresa si erano già notati ad Indian Wells. Nel primo 1000 sul cemento americano le azzurre si sono infatti issate fino alle semifinali, sconfitte da Siniakova/Townsend. Deludente invece la trasferta australiana, quando lasciarono strada alle padrone di casa Birrell/Gibson nel secondo turno degli Australian Open.

Mertens/Zhang giungono invece al prestigioso appuntamento a margine di un quarto di un lottato quarto di finale chiuso per 14-12 al match tiebreak dopo aver annullato ben 4 match point consecutivi ad Hunter/Pegula. Vincitrici del primo Slam stagionale, la belga e la cinese rappresentano una delle coppie meglio assortite del circuito, con potenza e geometria che ben si mixano riuscendo spesso a produrre un’alchimia imprevedibile per le avversarie.

La semifinale del torneo di doppio femminile del WTA di Miami tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai sarà il secondo match della sessione serale sullo Stadium dopo Zverev-Sinner a partire dalla mezzanotte italiana. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!