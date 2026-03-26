Jannik Sinner vola in semifinale a Miami: solo 4 game lasciati a Tiafoe

Un Jannik Sinner in versione extra lusso passeggia contro Frances Tiafoe e vola in semifinale al Masters 1000 di Miami. Il numero due del mondo travolge l’americano con il punteggio di 6-2 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Prosegue dunque l’imbattibilità di Sinner sul cemento americano e soprattutto tra Indian Wells e Miami Jannik non ha ancora perso un set. Davvero un dominio impressionante e che si spera duri anche nel prossimo match quando affronterà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo.

Una prestazione straordinaria che si vede anche nei dati offerti dall’ATP, con Sinner che ha chiuso con 9.7 di performance rating. Sono stati addirittura 14 gli ace dell’altoatesino, che non ha concesso palle break e fatto arrivare solo una volta ai vantaggi l’avversario. I vincenti sono stati 32 per Sinner, segnale davvero di un dominio.

Sinner spinge subito sull’acceleratore e si procura una palla break in apertura. Il numero due del mondo la sfrutta subito al termine di uno scambio molto lungo, con l’altoatesino che è richiamato a rete e trova un gran lob prima dell’errore con il passante di Tiafoe. Nei propri turni di servizio Jannik non concede davvero nulla, mentre nel quinto gioco arriva un’altra palla break per l’azzurro che sfrutta l’errore di dritto dell’americano. Sinner domina il primo set e se lo prende per 6-2 in poco più di mezz’ora, mettendo a segno addirittura otto ace.

Anche in apertura di secondo set Sinner ha subito una palla break, ma Tiafoe trova proprio in questo frangente i migliori punti della sua partita e riesce a salvarsi. Poco importa, perchè Jannik continua a dominare a strappa il servizio nel terzo game. Non c’è davvero partita, perchè nel settimo game addirittura arriva il break a zero con Jannik che fa quello che vuole e con Tiafoe che si consegna quasi rassegnato. A suon di ace e servizi vincenti, Sinner vince anche a zero il game successivo e chiude sul 6-2.