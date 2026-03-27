Sinner-Zverev oggi, ATP Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami: l’appuntamento è per la mezzanotte di oggi (venerdì 27 marzo, dunque formalmente sarà già sabato alle nostre latitudini). Il programma sul Centrale inizierà alle ore 18.00 con la semifinale del doppio femminile tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend, non prima delle ore 20.00 ci sarà spazio per la prima semifinale maschile e poi alle ore 00.00 toccherà al nostro portacolori.

Si preannuncia un confronto molto appassionante, equilibrato e avvincente tra il numero 2 e il numero 4 del mondo (ma il teutonico sarà nuovamente numero 3 a partire da lunedì 30 marzo, visto che è già certo il sorpasso ai danni del serbo Novak Djokovic), che si affronteranno tra loro per la dodicesima volta in carriera: l’azzurro conduce per 7-4 nei precedenti e ha avuto la meglio negli ultimi sei, tra cui la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells disputata un paio di settimane fa.

Il 28enne tedesco inseguirà la rivincita, mentre il 24enne altoatesino punterà a confermarsi per meritarsi l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils. Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver travolto Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe in due set, domando gli avversari con una superiorità schiacciante; Zverev ha invece regolato Damm, Cilic (in tre set), Halys (con due tie-break) e Cerundolo (quarto di finale a senso unico).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, semifinale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (per il momento a Miami sono cinque ore indietro rispetto a noi, poi torneranno sei a partire da domenica).

CALENDARIO SINNER-ZVEREV OGGI

Sabato 28 marzo

Ore 00.00 Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.