Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in gigante: Vinatzer tiene alta la bandiera italiana
Lo svizzero Marco Odermatt svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di gigante alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di 48 lunghezze sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 89 sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen: il prossimo 24 marzo si preannuncia una bella lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo.
Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare i migliori 25 classificati nella graduatoria di specialità, gli atleti con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e il Campione del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik).
All’atto conclusivo di gigante si è qualificato soltanto un italiano: Alex Vinatzer è nono nel ranking di specialità, ma anche Giovanni Franzoni ha diritto di partecipazione perché ha più di cinquecento punti a livello generale e potrebbe effettivamente cimentarsi in questa disciplina, come fatto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato l’argento in discesa.
QUALIFICATI FINALE COPPA DEL MONDO GIGANTE
PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI GIGANTE
1. Marco Odermatt (Svizzera) 495
2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 447
3. Loic Meillard (Svizzera) 406
4. Stefan Brennsteiner (Austria) 381
5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 318
6. Marco Schwarz (Austria) 310
7. Atle Lie McGrath (Norvegia) 270
8. Timon Haugan (Norvegia) 232
9. Alex Vinatzer (Italia) 224
10. River Radamus (USA) 189
11. Luca Aerni (Svizzera) 177
12. Leo Anguenot (Francia) 172
13. Zan Kranjec (Slovenia) 169
14. Fabian Gratz (Germania) 168
15. Sam Maes (Belgio) 149
16. Raphael Haaser (Austria) 134
17. Thomas Tumler (Svizzera) 125
18. Alexis Pinturault (Francia) 124
19. Filip Zubcic (Croazia) 111
20. Alban Elezi Cannaferina (Francia) 103
21. Anton Grammel (Germania) 103
22. Thibaut Favrot (Francia) 101
23. Patrick Feurstein (Austria) 90
24. Joshua Sturm (Austria) 65
25. Jonas Strockinger (Germania) 62
ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI DISCESA
6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 664
9. Giovanni Franzoni (Italia) 515
Altri atleti potrebbero raggiungere la quota dei 500 punti al termine dello slalom di Kranjska Gora e delle tre gare veloci di Courchevel (si pensi all’austriaco Vincent Kriechmayr, a Dominik Paris, ai francesi Clement Noel e Paco Rassat, allo svizzero Alexis Monney).
CAMPIONE DEL MONDO JUNIORES
La rassegna iridata di categoria è in programma in questi giorni a Narvik (Norvegia), si attende la gara tra le porte larghe.