Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in gigante: Vinatzer tiene alta la bandiera italiana

Lo svizzero Marco Odermatt svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di gigante alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di 48 lunghezze sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 89 sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen: il prossimo 24 marzo si preannuncia una bella lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare i migliori 25 classificati nella graduatoria di specialità, gli atleti con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e il Campione del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik).

All’atto conclusivo di gigante si è qualificato soltanto un italiano: Alex Vinatzer è nono nel ranking di specialità, ma anche Giovanni Franzoni ha diritto di partecipazione perché ha più di cinquecento punti a livello generale e potrebbe effettivamente cimentarsi in questa disciplina, come fatto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato l’argento in discesa.

QUALIFICATI FINALE COPPA DEL MONDO GIGANTE

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI GIGANTE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 495

2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 447

3. Loic Meillard (Svizzera) 406

4. Stefan Brennsteiner (Austria) 381

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 318

6. Marco Schwarz (Austria) 310

7. Atle Lie McGrath (Norvegia) 270

8. Timon Haugan (Norvegia) 232

9. Alex Vinatzer (Italia) 224

10. River Radamus (USA) 189

11. Luca Aerni (Svizzera) 177

12. Leo Anguenot (Francia) 172

13. Zan Kranjec (Slovenia) 169

14. Fabian Gratz (Germania) 168

15. Sam Maes (Belgio) 149

16. Raphael Haaser (Austria) 134

17. Thomas Tumler (Svizzera) 125

18. Alexis Pinturault (Francia) 124

19. Filip Zubcic (Croazia) 111

20. Alban Elezi Cannaferina (Francia) 103

21. Anton Grammel (Germania) 103

22. Thibaut Favrot (Francia) 101

23. Patrick Feurstein (Austria) 90

24. Joshua Sturm (Austria) 65

25. Jonas Strockinger (Germania) 62

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI DISCESA

6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 664

9. Giovanni Franzoni (Italia) 515

Altri atleti potrebbero raggiungere la quota dei 500 punti al termine dello slalom di Kranjska Gora e delle tre gare veloci di Courchevel (si pensi all’austriaco Vincent Kriechmayr, a Dominik Paris, ai francesi Clement Noel e Paco Rassat, allo svizzero Alexis Monney).

CAMPIONE DEL MONDO JUNIORES

La rassegna iridata di categoria è in programma in questi giorni a Narvik (Norvegia), si attende la gara tra le porte larghe.