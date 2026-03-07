Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Pirovano in vetta, 5 azzurre in Norvegia

Laura Pirovano svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera dopo le due vittorie conseguite in Val di Fassa (sue prime apparizioni nel massimo circuito internazionale itinerante) e si presenterà alle Finali di Lillehammer (Norvegia) con l’obiettivo di alzare al cielo la Sfera di Cristallo: il prossimo 21 marzo si preannuncia un imperdibile duello con la tedesca Emma Aicher, attardata di 28 punti dopo le due prove andate in scena sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare le migliori 25 classificate nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e la Campionessa del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik). All’atto conclusivo della discesa libera si sono qualificate cinque italiane: oltre a Pirovano saranno della partita anche Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago.

QUALIFICATE FINALE COPPA DEL MONDO DISCESA

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI DISCESA

1. Laura Pirovano (Italia) 436 punti

2. Emma Aicher (Germania) 408

3. Lindsey Vonn (USA) 400 (infortunata, non sarà alle Finali)

4. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 351

5. Cornelia Huetter (Austria) 344

6. Breezy Johnson (USA) 333

7. Sofia Goggia (Italia) 278

8. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 242

9. Nicol Delago (Italia) 236

10. Nina Ortlieb (Austria) 236

11. Corinne Suter (Svizzera) 217

12. Ilka Stuhec (Slovenia) 207

13. Jacqueline Wiles (USA) 192

14. Ariane Raedler (Austria) 181

15. Ester Ledecka (Cechia) 180

16. Romane Miradoli (Francia) 173

17. Mirjam Puchner (Austria) 173

18. Magdalena Egger (Austria) 123 (infortunata, non sarà alle Finali)

19. Marte Monsen (Norvegia) 120

20. Elena Curtoni (Italia) 94

21. Allison Mollin (USA) 92

22. Malorie Blanc (Svizzera) 85

23. Nadia Delago (Italia) 82

24. Janine Schmitt (Svizzera) 72

25. Jasmine Flury (Svizzera) 71

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI DISCESA

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.133

3. Camille Rast (Svizzera) 963

5. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 669

6. Paula Moltzan (USA) 614

7. Sara Hector (Svezia) 597

10. Julia Scheib (Austria) 572

Altre atlete possono ambire a raggiungere i 500 punti tra il superG della Val di Fassa e le due gare tecniche di Are (su tutte l’albanese Lara Colturi, la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Lena Duerr).

CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES

La discesa libera della rassegna iridata di categoria era in programma oggi, ma le condizioni meteo a Narvik sono avverse. Da vedere se e quando verrà recuperata la gara.