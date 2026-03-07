Sci alpino, subito due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Dopo la meravigliosa Cerimonia d’Apertura di ieri, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo e lo sci alpino ha subito regalato le prime medaglie all’Italia. La prima è arrivata nella discesa libera femminile nella categoria VI (Visual Impaired) con Chiara Mazzel, accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, che ha concluso al secondo posto, cogliendo la medaglia d’argento. L’azzurra ha concluso a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner, mentre il bronzo è andato alla slovacca Alexandra Rexova, staccata di quasi cinque secondi. Non lontana dal podio, l’altra coppia azzurra, Martina Vozza con Ylenia Sabidussi, che ha concluso al quinto posto (+7.99).

La seconda medaglia è quella di uno straordinario Giacomo Bertagnolli, che è al suo nono podio della carriera alle Paralimpiadi. L’azzurro vince il bronzo sempre nella discesa libera nella categoria VI, in una gara vinta dall’austriaco Johannes Aigner, che si è imposto con oltre due secondi di vantaggio sul canadese Kalle Ericsson (argento) e l’azzurro.

Nella categoria standing, l’oro al femminile in discesa è andato alla svedese Ebba Aarsjoe, che ha battuto la francese Aurelie Richard e la russa Varvara Voronchikina; mentre in quella maschile oro per lo svizzero Robin Cuche, che ha battuto il francese Arthur Bauchet ed il russo Aleksei Bugaev, mentre ha chiuso undicesimo Luca Palla.

L’ultima categoria in gara oggi è stata quella del sitting. Nella discesa femminile ha trionfato la tedesca Anna-Lena Forster davanti alla spagnola Audrey Pascual Seco e alla cinese Liu Shitong. In quella maschile, invece, l’azzurro Renè De Silvestro ha sfiorato il podio terminando quarto a meno di un secondo dal bronzo in una gara vinta dal norvegese Jasper Pedersen davanti all’olandese Niels de Langen e al canadese Kurt Oatway.