Chiara Mazzel regala la prima medaglia all’Italia nello sci alpino alle Paralimpiadi!
Prima giornata di gare e prima medaglia per l’Italia nelle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nella competizione riservata alla categoria VI (Visual Impaired), Chiara Mazzel, accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, era tra le atlete più accreditate della discesa femminile al Tofane Alpine Skiing Centre.
La 29enne trentina, portabandiera in questa rassegna paralimpica, arrivava dai secondi posti iridati in slalom e gigante e voleva brillare davanti al pubblico di casa, alla sua seconda esperienza ai Giochi dopo il settimo posto nello slalom di Pechino quattro anni fa. E’ arrivato un argento pregevole, preceduta di soli 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner (AS3) con la guida Lilly Sammer.
A completare la top-3 la slovacca Alexandra Rexova, distanziata di 4″90, accompagnata dalla guida Sophia Polak. Non lontana dal podio, l’altra coppia azzurra, Martina Vozza con Ylenia Sabidussi, che ha concluso al quinto posto (+7″99), staccata di 3 secondi dalla medaglia di bronzo conquistata da Rexova.
Rivedremo Mazzel impegnata anche in altre specialità nel corso di queste Paralimpiadi e scopriremo se l’appuntamento con il metallo più pregiato è solo rimando o meno.