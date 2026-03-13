Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podio

Lo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di 235 lunghezze sul connazionale Franjo Von Allmen e ha matematicamente conquistato la Sfera di Cristallo di specialità, indipendentemente dal risultato che emergerà dall’atto conclusivo in programma il prossimo 21 marzo.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare i migliori 25 classificati nella graduatoria di specialità, gli atleti con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e il Campione del Mondo juniores (ma la prova nella velocità pura sulle nevi di Narvik è stata cancellata per maltempo, dunque lo slot rimarrà vuoto).

All’atto conclusivo di discesa libera si sono qualificati ben SEI italiani. Giovanni Franzoni e Dominik Paris si contendono il terzo posto nel graduatorio: il 24enne bresciano vanta 13 lunghezze di margine nei confronti del veterano altoatesino, ma attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr (a -32). In terra scandinava ci sarà spazio anche per Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e l’eterno Christof Innerhofer. Di seguito il quadro dei qualificati alla finale di discesa in Coppa del Mondo.

QUALIFICATI FINALE COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA

PRIMI 25 NELLA CLASSIFICA DI DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 670

2. Franjo Von Allmen (Svizzera) 435

3. Giovanni Franzoni (Italia) 354

4. Dominik Paris (Italia) 341

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 322

6. Florian Schieder (Italia) 251

7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 214

8. Nils Allegre (Francia) 210

9. Alexis Monney (Svizzera) 209

10. Stefan Rogentin (Svizzera) 167

11. Mattia Casse (Italia) 163

12. Maxence Muzaton (Francia) 156

13. Daniel Hemertsberger (Austria) 132, ha annunciato il ritiro

14. Niels Hintermann (Svizzera) 123

15. Cameron Alexander (Canada) 122

16. Adrian Smiseth Sejersterd (Norvegia) 119

17. Justin Murisier (Svizzera) 115

18. Alessio Miggiano (Svizzera) 110

19. Benjamin Jacques Alliod (Italia) 107

20. Miha Hrobat (Slovenia) 106

21. Nils Alphand (Francia) 95, infortunato

22. Christof Innerhofer (Italia) 84

23. Elian Lehto (Finlandia) 83, infortunato

24. Raphael Haaser (Austria) 80

25. Martin Cater (Slovenia) 70

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI DISCESA LIBERA

2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 958

3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 844

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 771

5. Loic Meillard (Svizzera) 763

7. Timon Haugan (Norvegia) 631

10. Marco Schwarz (Austria) 552

CAMPIONE DEL MONDO JUNIORES

Questo posto rimarrà vuoto: la gara di Narvik non si è disputata a causa del maltempo.