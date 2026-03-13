Sci alpino, l’Italia punta su Della Mea nel weekend di Are. In gara anche Goggia e Pirovano

Ultimo weekend prima delle finali in Norvegia per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Si gareggia non lontano, visto che ci sarà una due giorni in Svezia ad Are, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Se tra i rapid gates per la sfera di cristallo è già tutto da deciso da tempo, tra le porte larghe potrebbe arrivare il verdetto definitivo proprio sulle nevi svedesi.

L’austriaca Julia Scheib si presenta infatti con un vantaggio decisamente importante sulla concorrenza. Scheib è al momento in vetta alla classifica con 560 punti e la rivale più vicina è la svizzera Camille Rast, che di punti ne ha 471. Molto più attardata la padrona di casa Sara Hector, che si trova con 429 punti. Quindi davvero Scheib ha un’occasione d’oro per chiudere i conti e suggellare una stagione veramente eccezionale, anche se le è mancata la medaglia olimpica.

In slalom come detto il discorso coppa è chiuso completamente da tempo. Mikaela Shiffrin ha dominato la stagione e ha vinto sette degli otto slalom finora disputati. Tutto sembra portare alla nona vittoria dell’americana, che forse ha come reale obiettivo quello di ritrovare un successo in gigante che le manca addirittura dal dicembre 2023 a Lienz. Attenzione poi al duello tra Shiffrin e la tedesca Emma Aicher, che si stanno giocando la Coppa del Mondo generale e la tedesca dovrà provare a limitare il più possibile i danni in questo fine settimana.

In casa Italia fari puntati soprattutto su Lara Della Mea. La nativa di Tarvisio ha sfiorato il podio alle Olimpiadi, concludendo al quarto posto e va a caccia del primo podio della carriera in Coppa del Mondo in un periodo che è molto adatto alle prime volte tra le fila azzurre, visto che quello che è capitato il weekend scorso in Val di Fassa con Laura Pirovano ed Asja Zenere, che saranno in gara in gigante anche ad Are. Ci sarà anche Sofia Goggia, che cerca un buon risultato tra le porte larghe e che le possa dare un po’ di fiducia dopo un fine settimana passato un po’ deludente.

In slalom sempre Della Mea è il nostro punto di riferimento. Ci sarà anche Martina Peterlini, che cerca un piazzamento tra le prime dieci e soprattutto punti importanti per consolidare la qualificazione alle finali. Vedremo se ci sarà poi il guizzo di qualche altra azzurra in una stagione comunque con segnali positivi tra i rapid gates.