Sci alpino, Odermatt vuole il tris di coppe a Courchevel. L’Italia si affida ai suoi uomini-jet

Tornano ad essere protagonisti gli uomini-jet nel penultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Una tre giorni dedicata completamente alla velocità sulle nevi di Courchevel, maltempo permettendo, che ha portato alla cancellazione della seconda prova e allo spostamento del programma originale, con la discesa libera già quest’oggi e poi superG nel weekend.

Fari ovviamente puntati su Marco Odermatt, che in quel di Courchevel può mettere la parola fine su tre coppe. Quella generale è già praticamente sua e manca solo la matematica, ma lo stesso vale anche per quella di discesa e superG, dove il vantaggio rispetto ai primi avversari è decisamente abbondante e rassicurante.

In discesa libera il principale avversario di Odermatt è come sempre il connazionale Franjo Von Allmen, che proverà a tenere aperta una lotta per la coppa di specialità ormai chiusa. Attenzione alla consueta sfida Svizzera-Italia, con gli azzurri che vogliono essere protagonisti in questa tre giorni.

Tra Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder c’è in palio il terzo posto nella classifica di discesa, con Paris (325) attualmente in vantaggio sui connazionali (274 per Franzoni e 251 per Schieder). Franzoni punta moltissimo al doppio superG in programma nel weekend, con il bresciano che è in piena lotta per concludere sul podio anche in questa classifica di specialità, visto che si trova al quinto posto, ma a soli 17 punti dal secondo.

Fari puntati anche sull’austriaco Vincent Kriechmayr, che occupa proprio la seconda posizione nella classifica di superG e che soprattutto è stato il vincitore nel 2022 sia in discesa sia in superG nell’unica occasione della Coppa del Mondo maschile a Courchevel. In casa Austria fari puntati anche su Stefan Babinsky e Raphael Haaser sempre in supergigante, che sono entrambi davanti a Franzoni nella graduatoria mondiale.