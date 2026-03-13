Sci alpino, doppietta norvegese nel gigante maschile ai Mondiali Juniores. Nessun azzurro in Top-10

Doppietta norvegese nel gigante maschile dei Mondiali Juniores di sci alpino. Trionfo in casa (si gareggia a Narvik) per Rasmus Bakkevig, che ha preceduto di 16 centesimi il connazionale Jarand Husby Haugen. I due norvegesi si sono invertiti le posizioni rispetto alla prima manche, mentre ha confermato il suo terzo posto lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta, che ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo a 30 centesimi dal vincitore.

Quarto posto lo svizzero Giuliano Fox (+0.35), protagonisti una clamorosa rimonta, visto che ha recuperato ben 17 posizioni. Quinto il francese Charlie Woodbridge (+0.36) davanti allo svizzero Aurelio Wyrsch (+0.76) e al britannico Zak Carrick-Smith (+0.94), che di posizioni ne hanno recuperate rispettivamente sedici e diciotto.

Ottavo e nono i francesi Pierre-Antoine Damevin (+0.96) e Nash Huot-Marchand (+0.97), mentre completa la Top-10 lo sloveno Miha Oserban (+1.04).

Il migliore degli azzurri è Jakob Franzelin (+1.15), che ha terminato al dodicesimo posto, perdendo cinque posizioni rispetto alla prima manche. Diciannovesimo Davis Castlunger (+1.88), 23° Enrico Valentino Zucchini (+2.12) e 25° Luca Ruffinoni (+2.28).