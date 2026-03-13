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Startlist gigante Are 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Sabato 14 marzo ad Are (Svezia) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che vedrà scattare la prima manche alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 52 atlete in rappresentanza di 14 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30.
In casa Italia saranno ben otto le azzurre al via della prima manche della gara odierna sulle 52 totali al cancelletto di partenza: Lara Della Mea scatterà con l’8, Sofia Goggia col 15, Asja Zenere col 20, Laura Pirovano col 31, Ilaria Ghisalberti col 32, Laura Steinmair col 35, Sophie Mathiou col 37 ed Alice Pazzaglia col 40.
Per il gigante femminile di Are (Svezia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Sabato 14 marzo
Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
8 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
11 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
20 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
23 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
24 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
25 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
26 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
30 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
32 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
33 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
34 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon
35 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
36 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol
38 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
39 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
40 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
41 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
42 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossigno
43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
44 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE Rossignol
45 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol
46 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
49 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
50 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
51 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic
52 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head