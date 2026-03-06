Seguici su
Milano Cortina 2026Paralimpiadi

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sono iniziate! Grande Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona

Cerimonia d'Apertura Paralimpiadi / Lapresse

All’Arena di Verona è andata in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Cinquantacinque Nazioni sono rappresentate ai Giochi e hanno preso parte alla sfilata senza portabandiera: visto il particolare momento storico e i diversi boicottaggi annunciati, si è deciso che i vessilli dei Paesi fossero portati da dei volontari e che le delegazioni potessero sfilare in maniera più o meno numerosa, a propria discrezione (alcune realtà hanno deciso di non presentarsi con degli atleti).

Lo spettacolo è iniziato con l’esibizione della batteria Elisa Montin, che ha introdotto il segmento “vibes”. La performer Chiara Bersani si è esibita prima dell’ingresso del tricolore nelle mani della modella Carlotta Bertotti, che l’ha passata all’atleta Veronica Yoko Plebani prima che venisse issata dai corazzieri. Mimì Caruso (vincitrice di X Factor Italia 2024), Ginevra Nervi (compositrice e producer di musica elettronica) e il Gruppo Vocale Novecento diretto da Maurizio Saquegna hanno eseguito l’Inno di Mameli.

A seguire la sfilata delle Nazioni, con la presenza delle bandiere di Russia (dopo dodici anni) e Bielorussia che ha fatto tanto discutere nelle ultime settimane. Lo show è proseguito con l’esibizione musicale di Miky Bionic e di Dardust, accompagnato dal quartetto d’archi Gnu Quartet e alla danzatrice non udente Carmen Diodato. Giovanni Malagò (Presidente del comitato Milano Cortina 2026) e Andrew Parsons (presidente del Comitato Paralimpico Internazionale) hanno pronunciato i discorsi ufficiali e poi Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha dichiarato aperti i Giochi, come aveva fatto un mese fa con le Olimpiadi Invernali.

Attesissimo il momento dell’accensione dei bracieri: Bebe Vio è entrata nell’Arena con la fiaccola e poi la fiamma è stata spedita virtualmente a Milano e Cortina d’Ampezzo, dove erano presenti i bracieri fisici, accesi da Gianmaria Dal Maistro e Francesca Porcellato. Lo show è poi proseguito all’insegna della musica e si è concluso con una splendida esibizione corale di “Nel blu, dipinto di blu”. Domani si assegneranno le prime medaglie.

