Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, tv, streaming, ordine di sfilata delle nazioni

1 ora fa

Paralimpiadi Milano Cortina 2026
Paralimpiadi Milano Cortina 2026 / LaPresse

Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 marzo, verrà dato ufficialmente il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: all’Arena di Verona, denominata Verona Olympic Arena, si terrà la Cerimonia d’apertura.

Saranno 45 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia, dato che 11 Paesi hanno annunciato che non parteciperanno, e non ci saranno portabandiera, con i volontari a portare i vessilli delle 56 Nazioni. La sfilata sarà aperta dalla Grecia, mentre a chiudere la celebrazione sarà l’Italia padrona di casa.

Per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d’apertura sarà fruibile su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale della manifestazione sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI 2026

Venerdì 6 marzo

Ore 20.00 Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

L’ORDINE DI SFILATA DI TUTTE LE NAZIONI

  1. Grecia
  2. Andorra
  3. Argentina
  4. Armenia
  5. Australia
  6. Austria
  7. Belgio
  8. Bielorussia
  9. Bosnia Erzegovina
  10. Brasile
  11. Bulgaria
  12. Canada (senza delegazione)
  13. Cechia (senza delegazione)
  14. Cile
  15. Cina
  16. Corea del Sud
  17. Croazia (senza delegazione)
  18. Danimarca
  19. El Salvador
  20. Estonia (senza delegazione)
  21. Finlandia (senza delegazione)
  22. Georgia
  23. Germania (senza delegazione)
  24. Giappone
  25. Gran Bretagna
  26. Haiti
  27. Iran
  28. Islanda
  29. Israele
  30. Kazakistan
  31. Lettonia (senza delegazione)
  32. Liechtenstein
  33. Lituania (senza delegazione)
  34. Macedonia del Nord
  35. Messico
  36. Mongolia
  37. Montenegro
  38. Norvegia
  39. Nuova Zelanda
  40. Paesi Bassi (senza delegazione)
  41. Polonia (senza delegazione)
  42. Porto Rico
  43. Portogallo
  44. Romania
  45. Russia
  46. Serbia
  47. Slovacchia
  48. Slovenia
  49. Spagna
  50. Svezia
  51. Svizzera
  52. Ucraina (senza delegazione)
  53. Uzbekistan
  54. Stati Uniti
  55. Francia
  56. Italia
