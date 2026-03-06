Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orario, tv, streaming, ordine di sfilata delle nazioni

Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 6 marzo, verrà dato ufficialmente il via alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: all’Arena di Verona, denominata Verona Olympic Arena, si terrà la Cerimonia d’apertura.

Saranno 45 le delegazioni che sfileranno nel corso della Cerimonia, dato che 11 Paesi hanno annunciato che non parteciperanno, e non ci saranno portabandiera, con i volontari a portare i vessilli delle 56 Nazioni. La sfilata sarà aperta dalla Grecia, mentre a chiudere la celebrazione sarà l’Italia padrona di casa.

Per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d’apertura sarà fruibile su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale della manifestazione sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI 2026

Venerdì 6 marzo

Ore 20.00 Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

L’ORDINE DI SFILATA DI TUTTE LE NAZIONI