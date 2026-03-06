Quando sfila l’Italia nella Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi: onore da padroni di casa

L’Italia sarà l’ultima Nazione a sfilare durante la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizierà alle ore 20.00 di venerdì 6 marzo. La delegazione del Bel Paese avrà l’onore di chiudere uno dei momenti più iconici dello spettacolo che sancisce ufficialmente l’inizio dei Giochi, in quanto Paese ospitante di questa edizione della manifestazione.

L’ordine di sfilata viene determinato in base all’ordine alfabetico con i nomi delle varie Nazioni nella lingua del Paese ospitante, ma ci sono alcune eccezioni: l’apertura viene sempre assegnata alla Grecia in quanto culla dell’evento, la chiusura è a chi gareggia in casa ed è direttamente preceduto dalle delegazioni dei Paesi che ospiteranno le prossime edizioni.

L’Italia sarà dunque l’ultima a presentarsi in una cerimonia che non prevede i portabandiera. Prima degli azzurri ci saranno la Francia (i Giochi 2030 si disputeranno sulle Alpi francesi) e gli USA (appuntamento a Salt Lake City nel 2034).

QUANDO SFILA L’ITALIA NELLA CERIMONIA DELLE PARALIMPIADI 2026

La Cerimonia d’Apertura inizierà alle ore 20.00 di venerdì 6 marzo. L’Italia sarà l’ultima a sfilare.