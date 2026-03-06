Curling: l’Italia lotta ma cede il passo al Giappone. Terza sconfitta alle Paralimpiadi

Arriva purtroppo un’altra sconfitta per Orietta Berto e Paolo Ioriatti nel torneo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti nonostante una partita di enorme cuore si sono dovuti arrendere al cospetto del Giappone per 5-6, rimanendo dunque nella parte bassa della classifica.

Buona la reazione degli azzurri, caduti nella trama dei nipponici nei primi tre end: gli avversari marcano infatti due punti in possesso del martello rubando subito dopo per due volte consecutive la mano aggiungendo rispettivamente tre sigilli al tabellino. Il binomio tricolore è dunque costretto a rincorrere per recuperare terreno.

Detto, fatto. A partire dalla quarta ripresa comincerà infatti un lungo monologo dei nostri ragazzi, abili a marcare tre punti in tre rispettivi end ripristinando poi gli equilibri al penultimo atto, dove arrivano i due sigilli che portano il parziale sul 5-5.

Il match si decide quindi all’ultima mano, dove il Giappone trova però l’azione giusta per liberare la trama difensiva confezionata dagli azzurri mettendo a referto il punto decisivo. In virtù di quanto successo l’Italia è rimasta al penultimo posto del Round Robin con una vittoria e tre sconfitte. Domani è prevista la sfida contro la Lettonia.