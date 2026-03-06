Curling, l’Italia cede alla Cina all’extra end. Seconda sconfitta consecutiva alle Paralimpiadi

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di doppio misto del curling in carrozzina attualmente impegnata nel round robin valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il ko verificatosi questa mattina contro l’Estonia, Orietta Berto e Paolo Ioriatti hanno dovuto cedere il passo alla capolista Cina all’extra end, perdendo momentaneamente quota in classifica.

Una partita cominciata con un’Italia in grande spolvero. Il duo infatti con il martello in mano marca subito tre punti, salvo poi subire il ritorno degli asiatici che prima accorciano le distanze mettendo a referto un sigillo e, successivamente, rubano una mano da due che ripristina gli equilibri.

Gli azzurri ingranano nuovamente a partire dal quarto, prendendosi un timbro ed avanzando di altre due unità rubando ancora una volta la mano. I cinesi però non ci stanno, confezionando così al sesto turno una grande manovra che pareggia nuovamente i conti.

Il settimo e l’ottavo end saranno quindi contrassegnati da un reciproco scambio di favori, traghettando il match all’extra end, dove a spuntarla sono gli orientali, abili a marcare un punto nonostante lo svantaggio di non avere il martello, chiudendo così i conti sul 7-8. Domani, venerdì 6 marzo, l’Italia sfiderà il Giappone.