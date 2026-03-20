Tennis
ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di Sinner
Un fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo accumulato con le cancellazioni dovute alla pioggia di ieri. Joao Fonseca supera un debutto insidioso e si regala il big match con Carlos Alcaraz. Sarà il bosniaco Damir Dzumhur l’avversario di Sinner nel secondo turno.
Damir Dzumhur rimonta il qualificato peruviano Ignacio Buse 6-7(6) 7-6(6) 6-1 in due ore e trentotto minuti. Il bosniaco terrà a battesimo il debutto di Sinner nel torneo. Il brasiliano Joao Fonseca doma l’ungherese Fabian Marozsan 6-4 3-6 6-2 in un’ora e cinquantuno minuti e sfiderà Carlos Alcaraz nei trentaduesimi. Il belga Raphael Collignon elimina il bulgaro Grigor Dimitrov 7-6(3) 4-6 7-6(6). L’argentino Mariano Navone regola il georgiano Nikoloz Basilashvili 7-6(7) 6-3 in un’ora e quaranta minuti. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut piega l’australiano James Duckworth 7-6(3) 7-6(4) in due ore e sette minuti.
Il giovane iberico Rafael Jodar elimina l’esperto tedesco Yannick Hanfmann 6-4 4-6 6-1 in un’ora e cinquantaquattro minuti. La wild card francese Moise Kouame, classe 2009, rimonta l’americano Zachary Svajda 5-7 6-4 6-4 in due ore e diciotto minuti. Il belga Zizou Bergs supera l’americano Jenson Brooksby 7-5 6-2 in un’ora e ventotto minuti. Il francese Adrian Mannarino domina il cinese Zhizhen Zhang 6-3 6-2 in un’ora e sei minuti. Lo statunitense Martin Damm travolge 6-0 Jacob Fearnley in ventitré minuti prima che il britannico alzi bandiera bianca e scelga di ritirarsi.
La wild card statunitense Darwin Blanch, numero 272 del ranking, batte il tedesco Jan-Lennard Struff 6-3 3-6 6-3 in un’ora e ventisette minuti. Ethan Quinn, numero 56 ATP, liquida il polacco Hubert Hurkacz 6-2 6-4 in un’ora e sette minuti. Il qualificato spagnolo Martin Landaluce prevale 6-3 7-6(6) sull’americano Marcos Giron in un’ora e trentanove minuti. L’argentino Camilo Ugo Carabelli ribalta il francese Giovanni Mpetshi Perricard 2-6 6-3 7-6(3) in un’ora e cinquantacinque minuti. L’olandese Botic Van de Zandschulp piega il canadese Denis Shapovalov 7-5 6-3 in un’ora e trentadue minuti.
Matteo Berrettini liquida il francese Alexandre Muller 6-4 6-2 in un’ora e ventitré minuti e si guadagna il secondo turno contro Bublik. L’americano Reilly Opelka rimonta il portoghese Nuno Borges 6-7(6) 6-2 7-6(5) in due ore e tre minuti. Il greco Stefanos Tsitsipas piega il qualificato Arthur Ferry 6-1 7-6(4) in un’ora e trentacinque minuti. Il croato Marin Cilic regola l’australiano Alexei Popyrin 6-4 6-4 in un’ora e trentasette minuti.
Il ceco Tomas Machac ribalta l’americano Emilio Nava 2-6 6-4 6-1 in un’ora e trentaquattro minuti. Il polacco Kamil Majchrzak doma il serbo Miomir Kecmanovic 4-6 6-3 6-1 in due ore. Il cileno Alejandro Tabilo domina l’argentino Francisco Comesana 6-4 6-2 in un’ora e diciassette minuti. Il francese Quentin Halys prevale alla distanza sul canadese Liam Draxl, battuto 6-7(4) 6-1 6-1 in due ore e nove minuti. In chiusura di giornata l’americano Alex Michelsen travolge Mattia Bellucci 6-2 6-1 in un’ora e sei minuti.