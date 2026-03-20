Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streaming

Secondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida contro il kazako Alexander Bublik. Il programma riporta in campo il capitolino sull’impianto intitolato a Butch Buchholz, e per di più nello stesso slot orario di ieri: terzo match.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-BUBLIK (3° MATCH DALLE 16.00)

Un po’ particolare la storia dell’unico precedente a livello ATP (ce n’è anche un secondo del 2017, un’era tennistica fa, vinto da Berrettini): era il quarto di finale dell’ATP 250 di Antalya, un evento che si giocò al Limak Arcadia Sport Resort, un modo altisonante per citare un impianto ricco di campi, ma che, in condizioni normali, non sarebbe mai stato adibito a sede di un evento del circuito maggiore. Vinse Bublik, che poi giunse in finale e si ritirò dopo due game contro Alex de Minaur. Zona di tabellone, questa, molto interessante per chi vincerà: ci sono in giro Vacherot, Tsitsipas e de Minaur.

Il match tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik sarà il terzo sul campo Butch Buchholz, il cui programma inizierà alle 16:00 italiane (le 11:00 locali). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (un canale tra Tennis, 203, e Mix, 211) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-BUBLIK OGGI, ATP MIAMI 2026

Venerdì 20 marzo

Butch Buchholz Court

Ore 16:00 Kovacevic (USA)-Sakamoto (JPN) [WC] – 1° turno ATP

Paul (USA) [22]-Mannarino (FRA) – 2° turno ATP

Bublik (KAZ) [10]-Berrettini (ITA) – 2° turno ATP

Ruse (ROU)-Keys (USA) [15] – 2° turno WTA

Gibson (AUS) [Q]-Osaka (JPN) [16] – 2° turno WTA

PROGRAMMA BERRETTINI-BUBLIK: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire tra Tennis, 203, e Mix, 211)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport