Mattia Bellucci viene travolto dall’americano Michelsen e saluta Miami

Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma subito al primo turno il cammino di Mattia Bellucci nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista lombardo è stato nettamente sconfitto da Alex Michelsen in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in appena un’ora e cinque minuti di gioco.

Sicuramente un esito decisamente pesante per Bellucci, che ha faticato tantissimo con il servizio, commettendo quattro doppi falli e vincendo il 59% dei punti quando ha servito la prima ed il 21% con la seconda. Dall’altra parte Michelsen, però, ha vinto appena il 18% dei punti con la seconda, ma è riuscito ad annullare la sei palle break concesse. Sono stati 22 i vincenti dell’americano contro i 10 dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (15 contro 12).

Eppure il match poteva girare subito in favore di Bellucci, che non è riuscito a sfruttare ben quattro palle break in avvio, facendosi recuperare da 0-40. Michelsen riesce così a tenere un primo turno di servizio complicatissimo e poi va a trovare il break nel quarto game. L’americano non concede più occasioni all’avversario e strappa ancora il servizio all’azzurro nell’ottavo gioco, chiudendo sul 6-2.

Anche nel secondo set è Bellucci il primo ad avere le occasioni di break e ne ha due nel terzo game. Purtroppo l’azzurro non sfrutta nemmeno queste e nel gioco successivo subisce lui il break. Da quel momento il match finisce, perchè Michelsen strappa a zero il servizio all’azzurro nel sesto game e si prende poi il set per 6-1, qualificandosi al turno successivo.