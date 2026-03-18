LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritorno

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Panathinaikos e Vallefoglia, gara di ritorno della finale della Challenge Cup 2025/2026. È arrivato il giorno dell’ultimo atto di questa competizione europea: dopo l’andata di 7 giorni fa vinta dalle marchigiane al tie-break le due formazioni tornano a sfidarsi per aggiudicarsi il titolo.

La formazione allenata da Andrea Pistola dovrà affrontare il pubblico infuocato di Atene. I tifosi ellenici proveranno ad essere un fattore in questa gara trascinando le proprie beniamine verso la rimonta: in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 il Panathinaikos vincerebbe la Challenge Cup, mentre qualora le greche dovessero vincere al quinto si andrebbe al decisivo golden set.

Curiosità per vedere quale saranno le scelte di coach Pistola: nelle ultime uscite l’allenatore di Vallefoglia ha cambiato spesso in posto 4 tra Loveth Omoruyi ed Adelina Ungureanu. Sul resto del sestetto sembrano esserci pochi dubbi con la diagonale principale composta da Valentina Bartolucci ed Erblira Bici, Gaia Giovannini come prima schiacciatrice, Sonia Candi e Bozana Butigan al centro e Chiara De Bortoli libero.

La finale di ritorno è in programma alle 19.00, ora locale, le 18.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Panathinaikos-Vallefoglia con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!