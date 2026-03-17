Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley: sfide da Nord a Sud, svelati calendario e avversari. Quando debuttano gli azzurri?

L’Italia si renderà protagonista di un vero e proprio tour in giro per tutto lo Stivale, portando la grande pallavolo da Nord a Sud per festeggiare i Campioni del Mondo nel corso di una stagione che si preannuncia molto importante tra la Nations League e gli Europei (dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028).

La nostra Nazionale di volley maschile inizierà la stagione il prossimo 28 maggio a Cavalese (in provincia di Trento) affrontando la Turchia dopo un collegiale di una settimana nella tanto amata Val di Fiemme, poi incrocerà il Belgio il 30 maggio a Verona e se la dovrà vedere con la Turchia il 31 maggio a Bergamo. Al termine di queste partite, il CT Fefé De Giorgi tirerà la linea e si appresterà a diramare le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che scatterà il 6 giugno a Ottawa (Canada).

Nel cuore del massimo circuito internazionale itinerante, gli azzurri scenderanno in campo a Trento il 5 luglio per affrontare l’Argentina in un’altra amichevole. In vista degli Europei, che si disputeranno in Italia, Simone Giannelli e compagni saranno attesi da altre tre incontri di preparazione: il BPER Test Match contro Cuba a Reggio Calabria il 26 agosto e il doppio impegno nella FIPAV Cup a Messina contro Cuba (28 agosto) e il Brasile (30 agosto).

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY MASCHILE

28 maggio: Italia-Turchia a Cavalese (ore 18.00)

30 maggio: Italia-Belgio a Verona (ore 21.00)

31 maggio: Italia-Turchia a Bergamo (ore 17.30)

5 luglio: Italia-Argentina a Trento (ore 18.00)

26 agosto: Italia-Cuba a Reggio Calabria (ore 21.00)

28 agosto: Italia-Cuba a Messina (ore 20.00)

30 agosto: Italia-Brasile a Messina (ore 21.00)