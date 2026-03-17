Champions League volley: Scandicci difende il 3-0 contro il Fenerbahce. In palio la finale four!

La Savino Del Bene Scandicci è attesa da una delle trasferte più delicate della stagione: giovedì 19 marzo alle ore 17.00 locali (15.00 italiane) le toscane scenderanno in campo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul.

La squadra di Marco Gaspari parte da una posizione di vantaggio dopo il 3-0 ottenuto all’andata al PalaWanny, ma la qualificazione alle Final Four è ancora tutta da conquistare. Il regolamento è chiaro: a Scandicci basterà vincere due set per chiudere la serie, mentre una sconfitta per 3-0 o 3-1 porterebbe al golden set di spareggio. In un palazzetto tradizionalmente caldo e contro una squadra ricca di talento internazionale, servirà quindi una prestazione di grande solidità.

La gara di Firenze ha mostrato come Scandicci possa mettere in difficoltà il Fenerbahçe soprattutto quando riesce a imporre aggressività al servizio e qualità nel sistema muro-difesa. I numeri del match di andata parlano chiaro: le toscane hanno realizzato 11 ace di squadra, con una prova straordinaria di Ekaterina Antropova, autrice di 25 punti e ben 6 ace, vera protagonista della sfida. Accanto a lei hanno inciso anche Camilla Weitzel (12 punti) e le bande Skinner e Bosetti, entrambe in doppia cifra, segno di un attacco ben distribuito e capace di trovare soluzioni in diversi momenti del match.

Il Fenerbahçe, però, ha dimostrato di avere armi importanti soprattutto con Melissa Vargas (23 punti) e Arina Fedorovtseva (15). Nella gara di ritorno la formazione turca cercherà inevitabilmente di aumentare la pressione al servizio e di coinvolgere maggiormente il proprio sistema offensivo, affidato alla regia di Alessia Orro. All’andata le gialloblù di Istanbul hanno pagato soprattutto qualche difficoltà in ricezione e una minore incisività nei momenti decisivi dei set.

Per Scandicci sarà importante anche la gestione delle energie dopo la gara 1 delle semifinali scudetto, disputata sabato scorso e persa in casa contro Milano. In quella partita le toscane sono state sconfitte 3-0, faticando soprattutto nella fase offensiva e nel cambio palla, mentre le lombarde hanno mostrato grande efficacia soprattutto dopo ricezione positiva, chiudendo con percentuali offensive molto alte.

Il confronto con Milano ha evidenziato come, nei momenti di maggiore pressione, Scandicci possa andare in difficoltà se l’attacco perde fluidità. In Champions League, invece, la squadra di Gaspari dovrà ritrovare la continuità offensiva mostrata all’andata, oltre alla capacità di incidere con il servizio, fondamentale che a Firenze aveva creato numerosi problemi alla ricezione turca. La chiave della partita potrebbe essere proprio l’equilibrio tra aggressività e gestione dei momenti delicati. Il Fenerbahçe proverà a partire forte per riaprire immediatamente la serie, mentre Scandicci dovrà evitare cali di concentrazione e sfruttare ogni occasione per avvicinarsi ai due set necessari per la qualificazione.

Il club turco è allenato dal coach italiano Marcello Abbondanza. L’alzatrice titolare è Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale, 27 anni, arrivata in estate e ora alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la partita di oggi. Al suo posto potrebbe giocare la turca Areiya Karasoy, 29enne, approdata lo scorso anno in Turchia proveniente dal Neptunes de Nantes Volley-ball in Francia. C’è anche una terza palleggiatrice, Beril Coban, 20 anni, lo scorso anno in forza all’İba Kimya TED Ankara Kolejliler. L’opposta titolare è la star del volley turco, l’ex cubana Melissa Vargas, all’ottava stagione con la maglia del Fenerbahce. Al suo fianco in panchina c’è la 29enne Yaasmeen Bedart-Ghani, una passata esperienza anche a Roma, giramondo del volley e proveniente dalla squadra professionistica statunitense San Diego Mojo.

In banda, le titolari sono due stelle di valore mondiale: la turca Hande Baladin, 28 anni, approdata lo scorso anno dall’Eczacıbaşı Dynavit, e la russa Anna Fedorovtseva, 21 anni, specialista del servizio e alla sua quinta stagione al Fener, reduce anche da una breve parentesi in Cina con lo Shanghai Bright Ubest. In rosa c’è anche una certa Ana Cristina, astro nascente del volley brasiliano, ma la schiacciatrice è ormai da tempo alle prese con un serio problema fisico. In panchina compaiono anche la serba Bojana Milenkovic (classe 1997, ex Scandicci, arrivata quest’anno dal Nilüfer Belediyespor Eker) e la giovane turca Liza Safronova, 19 anni, prodotto del vivaio del Vakifbank e prelevata lo scorso anno dal Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld.

Al centro agisce la nazionale polacca Agnieszka Korneluk, 31 anni, ex Casalmaggiore e Scandicci, approdata in estate dal KS DevelopRes Rzeszów, insieme alla bandiera del club, la turca Eda Erdem, 38 anni, icona con 17 stagioni consecutive al Fenerbahce, anche lei però non al meglio fisicamente. In caso di forfait potrebbe giocare Asli Kalac, 30 anni, al quarto anno al Fener e nel giro della Nazionale. A completare il reparto c’è Fatma Beyaz, 30 anni, arrivata in estate dallo Zeren Spor Kulübü. Il libero è il “ministro della difesa” Hatice Gizem Örge, 32 anni, pedina fondamentale arrivata cinque stagioni fa dal Vakifbank. In panchina la giovane Helin Kayıkçı, 20 anni, ingaggiata in estate dall’Alpet Zeren Spor.