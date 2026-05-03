LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della finale scudetto

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, partita valevole per gara-2 della finale scudetto 2025/2026. I marchigiano ospitano i campioni del mondo all’Eurosole forum in un incontro potenzialmente spartiacque di questa serie.

Si riparte dal netto successo per 3-o ottenuto da Perugia al PalaBarton. Giovedì scorso gli umbri hanno dominato la gara d’apertura esprimendo una buona pallavolo, sempre su ritmi altissimi e approfittando di qualche errore di troppo di Civitanova, specialmente dai 9 metri.

La squadra di Medei proverà ad approfittare del sostengo del proprio pubblico per riportare la serie in parità e continuare a sognare un’altra impresa, così come fatto con Trento e Verona. Per farlo Civitanova dovrà resettare quanto successo 72 ore fa e provare a ripartire proprio dalla battuta, per provare a mettere in maggiore apprensione la ricezione di Perugia, ed alzare il livello nelle fasi di side out.

Gara-2 della finale scudetto è in programma alle 18.00 al Eurosole Forum. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!