LIVE Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: obiettivo final four!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Zeren Spor Ankara, valido per il quarto di finale di ritorno della Champions League femminile di volley con la gara d’andata che è stata letteralmente dominata dalle pantere di Daniele Santarelli che hanno vinto per 0-3.

Per passare matematicamente il turno ed accedere alle final four, Conegliano ha bisogno di vincere almeno due set, visto che con una sconfitta per 0-3 o per 1-3 a favore della squadra turca, ci si giocherà la qualificazione al golden set di quindici punti. Le campionesse d’Italia e d’Europa in carica sono favoritissime, ma lo Zeren darà il massimo per trovare la disperata rimonta sulla squadra italiana.

Tuttavia, i tre precedenti tra Conegliano e Zeren Spor Ankara sorridono la squadra italiana che ha vinto tutte le sfide contro la squadra turca: oltre la gara d’andata ovviamente già citata, le ragazze di Santarelli hanno vinto 3-2 la sfida del 25 novembre 2025 e 0-3 la sfida del 27 gennaio di quest’anno.

Il match tra Conegliano e Zeren Spor Ankara inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Palaverde di Villorba. I giudici di gara saranno il belga Koen Luts come primo arbitro e Christophe Lecourt come secondo. Segui l’evento in Diretta e in Live, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!