LIVE Eczacibasi-Vakifbank, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: il derby turco assegna il trofeo più ambito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley femminile 2025-2026, tra Vakifbank Istanbul e Eczacibasi Istanbul. Il trono europeo del volley femminile si assegna a Istanbul, in un derby che profuma anche d’Italia. La finale della Champions League 2026 vedrà opposte VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Dynavit Istanbul, domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall (ore 20.00 locali, 19.00 italiane). Un epilogo che nasce da due semifinali tiratissime, entrambe risolte al tie-break e costate l’eliminazione alle squadre italiane.

Il VakifBank guidato da Giovanni Guidetti ha costruito la propria qualificazione con una rimonta clamorosa ai danni di Conegliano. Sotto di due set e con le venete avanti 22-17 nel terzo, le turche hanno annullato quattro match-point, cambiando completamente l’inerzia della sfida fino al successo al quinto. Decisive le prove di Tijana Boskovic, 34 punti, e Marina Markova, autrice di 31, capaci di trascinare la squadra alzando il livello soprattutto in attacco e nei momenti chiave.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’Eczacibasi di Giulio Cesare Bregoli, che ha avuto la meglio su Scandicci sempre al tie-break. Le toscane hanno resistito a lungo, sospinte da una straordinaria Ekaterina Antropova (34 punti), ma nel parziale decisivo hanno dovuto cedere alla forza di Magdalena Stysiak, 30 punti, e all’impatto di Ebrar Karakurt, incisiva anche a muro. Per Scandicci sfuma così la possibilità di tornare in finale, mentre Conegliano chiude il proprio ciclo europeo dopo due successi consecutivi.

La sfida per il titolo metterà di fronte due squadre che si sono già incrociate più volte durante la stagione. Il VakifBank ha avuto la meglio nei confronti più recenti, tra Coppa di Turchia e play-off di campionato, ma l’Eczacibasi ha dimostrato di poter competere alla pari, come nel successo ottenuto a gennaio in Sultanlar Ligi. Un equilibrio che rende l’atto conclusivo particolarmente incerto.

Il confronto diretto tra le opposte sarà uno dei temi centrali: Boskovic e Stysiak rappresentano due delle principali bocche da fuoco del panorama internazionale e avranno un peso determinante nell’economia del match. La serba ha già dimostrato di saper incidere nei momenti decisivi, mentre la polacca arriva con grande fiducia dopo la semifinale.

Attorno a loro, il VakifBank potrà contare su elementi di grande esperienza come Cansu Ozbay in regia e il tandem centrale formato da Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu, oltre all’apporto offensivo di Markova. L’Eczacibasi risponderà con la fisicità e l’energia di Karakurt, la solidità di Sinead Jack-Kisal, la distribuzione di Elif Sahin e il contributo di giocatrici come Kathryn Plummer, Dana Rettke e Yaprak Erkek.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley femminile 2025-2026, tra Vakifbank Istanbul e Eczacibasi Istanbul, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!