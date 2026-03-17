Volley, Piacenza vince gara-3 a Modena e si prende il fattore campo nei quarti di Superlega

La Gas Sales Bluenergy Piacenza espugna il PalaPanini in gara-3 e ruba il fattore campo alla Valsa Group Modena, portandosi per la prima volta in vantaggio nei quarti di finale dei playoff scudetto nella Superlega 2025-2026 di volley maschile. Dopo le vittorie casalinghe al tie-break nei primi due atti, stasera è arrivato il primo successo esterno della serie con la n.5 del seeding che si porta adesso ad un passo dalla qualificazione (avrà un match point domenica 22 marzo al PalaBanca in gara-4) con all’orizzonte una possibile semifinale contro la prima testa di serie Perugia.

Dopo un avvio di partita equilibrato fino al 6-6, è Piacenza a piazzare il primo vero allungo (11-7) costruendo un margine di sicurezza che si rivelerà poi determinante per le sorti del set, con i padroni di casa che non riescono a colmare il gap venendo travolti nelle battute conclusive e perdendo il parziale 25-17. La reazione dei canarini è immediata e Modena fa sin da subito corsa di testa nel secondo set, fuggendo presto a +5 (9-4) e spegnendo le residue chance di rimonta degli avversari con un micidiale 5-0 che li proietta sul 17-9 per poi archiviare la pratica sul 25-17.

Nelle fasi iniziali del terzo set si procede punto su punto fino all’8-8, poi la Bluenergy prende il sopravvento infilando un parziale di 9-2 e volando sul 17-10. Modena non ci sta e rientra anche a -3 (23-20) ma non completa la rimonta, cedendo il set per 25-20 e ritrovandosi spalle al muro. Piacenza cavalca l’onda positiva e scappa via anche nella fase centrale del quarto set sul +4, ma la squadra modenese accorcia le distanze giocandosi tutto in volata e annullando ben cinque palle match ai vantaggi prima di subire il punto del 30-28.

Top scorer del match tra le fila della Bluenergy il turco Efe Mandiraci con 19 punti, ma vanno in doppia cifra anche José Gutierrez (13), il centrale Robertlandy Simon Aties (12, con 3 muri vincenti) ed il giovane opposto azzurro Alessandro Bovolenta (12), mentre dall’altra parte non è bastato un grande Luca Porro da 19 punti con 5 ace a segno.