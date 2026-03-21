Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: Di Giannantonio, pole a sorpresa! Scatto Bezzecchi, Bagnaia in quarta fila

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del tardo pomeriggio italiano e della gara in programma domani, domenica 22 marzo.

Nella Q1 hanno passato il turno due italiani, ovvero Marco Bezzecchi, primo, e Fabio Di Giannantonio, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri tre azzurri, ovvero Franco Morbidelli, 15°, Luca Marini, 19°, ed Enea Bastianini, 22°.

Nella Q2 sono gli stessi due piloti italiani a svetta, ma questa volta a posizioni invertite: pole position di Fabio Di Giannantonio, primo in 1’17″410, seconda piazza per Marco Bezzecchi, staccato di 0″070. Partirà in quarta fila, invece, Francesco Bagnaia, 11° a 0″712.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE MOTOGP 2026

1 F. Di Giannantonio (Q2)

2 M. Bezzecchi (Q2)

3 M. Marquez (Q2)

4 F. Quartararo (Q2)

5 J. Martin (Q2)

6 A. Ogura (Q2)

7 F. Aldeguer (Q2)

8 A. Marquez (Q2)

9 P. Acosta (Q2)

10 J. Zarco (Q2)

11 F. Bagnaia (Q2)

12 T. Razgatlioglu (Q2)

13 J. Mir (Q1)

14 D. Moreira (Q1)

15 F. Morbidelli (Q1)

16 R. Fernandez (Q1)

17 A. Rins (Q1)

18 J. Miller (Q1)

19 L. Marini (Q1)

20 M. Viñales (Q1)

21 B. Binder (Q1)

22 E. Bastianini (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP BRASILE MOTOGP 2026

1 F. Di Giannantonio 1’17.410

2 M. Bezzecchi +0.070

3 M. Marquez +0.081

4 F. Quartararo +0.151

5 J. Martin +0.220

6 A. Ogura +0.292

7 F. Aldeguer +0.305

8 A. Marquez +0.389

9 P. Acosta +0.624

10 J. Zarco +0.655

11 F. Bagnaia +0.712

12 T. Razgatlioglu +1.012

CLASSIFICA Q1 GP BRASILE MOTOGP 2026

1 M. Bezzecchi 1’17.408

2 F. Di Giannantonio +0.123

3 J. Mir +0.302

4 D. Moreira +0.404

5 F. Morbidelli +0.407

6 R. Fernandez +0.556

7 A. Rins +0.567

8 J. Miller +0.614

9 L. Marini +0.761

10 M. Viñales +0.768

11 B. Binder +0.829

12 E. Bastianini +1.071