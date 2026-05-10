MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia? Meglio prendere il lato positivo. Riusciti gli interventi di Marquez”

La Ducati è costretta a leccarsi le ferite dopo una domenica tutt’altro che bestiale a Le Mans, circuito che ha ospitato questo fine settimana il GP della Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La rossa infatti ha dovuto fare i conti con l’assenza forzata di Marc Marquez, operato a Madrid dopo la bruttissima caduta di ieri, e con un Francesco Bagnaia purtroppo uscito di scena.

Intercettato in zona mista dai microfoni di Sky Sport MotoGP, il Team Manager della casa di Borgo Panigale Davide Tardozzi ha commentato quanto successo, parlando dei suoi due piloti cominciando da “Pecco”, apparso molto deluso dalla sua prestazione:

“Noi vogliamo prenderla in maniera positiva – ha detto Tardozzi – Francesco Bagnaia ha fatto pole, era veloce in pista, ha fatto anche un giro veloce. Voglio fare i complimenti ad Aprilia perché se fai tripletta significa che hai lavorato bene: sta a noi chiudere adesso le gare la domenica, ma Pecco ha dimostrato di avere la velocità, siamo stati sempre sicuri di questo”.

Tardozzi ha successivamente fornito un aggiornamento su Marquez: “E’ stato già operato al piede e alle spalle, al piede nello specifico al quinto e quarto metatarso; l’intervento alla spalla è andato bene, hanno tolto i due pin che gli creavano problemi e hanno sistemato il nervo radiale, siamo tutti fiduciosi che l’operazione sia riuscita bene. Adesso dobbiamo aspettare la riabilitazione”: