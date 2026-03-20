Marco Bezzecchi: “Abbiamo avuto un problema, dobbiamo capire cosa non ha funzionato”

Un venerdì con non troppe indicazioni per Marco Bezzecchi. Il pilota italiano si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top 10 in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP del Brasile, appuntamento numero due del Mondiale MotoGP in scena questo fine settimana dall’Autódromo Internacional de Goiânia.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia si è accomodato solo al ventesimo posto, complice una pioggia che ha di fatto compromesso il turno, motivo per cui sarà costretto a partire dal Q1 in occasione delle qualifiche di domani. Per la cronaca il romagnolo ha accusato un gap di +2.043 alla LCR Honda di Johan Zarco, leader in 1:21,257 davanti a Marc Marquez, secondo a 0.125 e Toprak Razgatlioglu, terzo a 0.308. Una volta arrivato in zona mista, “Bezz” ha commentato quanto fatto:

“Questa mattina non era andata male, sentivo un buon feeling ed ero abbastanza veloce – ha detto il pilota nelle parole raccolte da Motorsport.com – Nel pomeriggio, in particolar modo nel primo run, che è stato quello con condizioni migliori, abbiamo chiaramente avuto un problema. Ancora dobbiamo capire cosa non ha funzionato, ci stiamo lavorando“.

Bezzecchi ha poi terminato: “Ci ho provato nei minuti conclusivi, perché ero in fondo alla classifica, ho cercato di rischiare ma la pioggia aumentava sempre di più, migliorare era impossibile. Il problema è stato all’inizio, in particolar modo con il timing. Se tutto fosse come oggi, credo che tutti partirebbero con le slick, ma è complicato da dire, dovremo decidere in base alle condizioni“.