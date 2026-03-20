MotoGP, Marc Marquez: “Difficile capire dove sia il limite, ho atteso prima di spingere”

Si è da poco concluso il lungo venerdì del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul circuito di Goiania, al termine delle prequalifiche, la migliore prestazione è stata a sorpresa fatta segnare dalla Honda di Johann Zarco. Il francese si è guadagnato l’accesso alla Q2 di domani con il crono di 1:21.257.

Seconda posizione per Marc Marquez (+0.125) che dopo una fase di studio della pista, ancora leggermente bagnata dopo la grande pioggia della mattinata brasiliana. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la sua prequalifica: “La pista mi è piaciuta. Non è ideale per il mio stile di guida con tante curve ma mi sono sentito bene sia sul bagnato sia sull’asciutto parziale. Era difficile capire dove era il limite, l’acqua arrivava sottoterra. Ho voluto modificare le mie prestazioni. Stavo girando tranquillo ma poi mi sono detto che dovevo spingere. Questo è il modo giusto per me di correre”.

Il campione del mondo in carica ha poi concluso: “Quando arrivi in una pista nuova è difficile migliorare, tutti i dettagli contano. Ho una sensibilità alta, quando arrivo in una pista nuova mi piace lavorare sull’elettronica perché si guadagna tanto tempo. Abbiamo provato poco gli assetti”.