MotoGP, Massimo Rivola: “Domenica emozionante, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”

Adesso gongola Massimo Rivola.L’Amministratore Delegato di Aprilia non può che essere soddisfatto di quanto successo sulla pista Bugatti di Le Mans: in occasione del GP di Francia, quinto atto del Mondiale 2026 di MotoGP, la casa di Noale ha collezionato una fantastica tripletta, segnata dalla vittoria di Jorge Martin, il secondo posto di Marco Bezzecchi e il terzo della Trackhouse Factory di Ai Ogura.

Un segnale importante quello arrivato dalla pista transalpina. Tuttavia secondo l’AD è ancora molto presto per dichiarare obiettivi e speranze, così come rimarcato dal diretto interessato in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“Onestamente è stato in prima battuta abbastanza emozionante; un anno Martin ci voleva abbandonare, oggi siamo qua felici a festeggiare questo weekend pazzesco – ha detto Rivola – Lui qui va molto forte, ma è stato un segnale evidente. Credo che questo risultato gli farà bene anche per i prossimi fine settimana, specie in qualifica. Gli manca ancora qualcosa, conoscendo le sue potenzialità. Oggi direi che è l’ennesima conferma che la scelta di restare è stata giusta. Questa è una doppia soddisfazione, sinceramente

Rivola ha continuato: “Convincere Jorge? È servito un po’ il bastone e un po’ la carota. Io sono arrivato un po’ a gamba tesa all’inizio perché non potevo accettare che lui potesse pensare che non fossimo abbastanza forti per lui. E poi la carota, perché comunque ha passato dei momenti molto duri. Le emozioni che ha provato tagliando il traguardo sono anche le nostre. Credo, a costo di sembrare un disco rotto, che comunque sia ancora troppo presto. Se guardiamo i distacchi, Acosta e Diggia erano a due secondi, quindi nel giro di una gara è niente. In qualifica non c’erano tre Aprilia davanti, quindi io sinceramente starei ancora parecchio con i piedi per terra. Poi è vero, le prime tre sono Aprilia e questo ti fa pensare che siamo tecnicamente il punto di riferimento”.

In ultimo l’Amministratore Delegato ha chiosato: “Davanti ci sono due piloti forti, Ogura è uno dei più forti nella gestione della gomma usata, ed ha anche grandi capacità di sorpasso. Bezz e Martin sono tra l’altro due grandi professionisti che si rispetteranno, sanno benissimo le regole, le conoscono bene le regole. Sono solo due parole: rispetto reciproco“.