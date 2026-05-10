Francesco Bagnaia: “La mia caduta è stata causata da un inconveniente, sappiamo cosa fare”

Animo contrastato per Francesco Bagnaia al termine del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, il pilota piemontese era partito dalla pole position e stava lottando per le posizioni di vertice. Nell’ultimo terzo di gara, però, è arrivata la caduta nella percorrenza della variante del T1: una perdita dell’anteriore che ha inevitabilmente innescato l’incidente.

Una gara che ha sancito il trionfo dell’Aprilia, capace di piazzare tre moto nelle prime tre posizioni: vittoria dello spagnolo Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Bagnaia ha comunque provato ad analizzare quanto accaduto con lucidità, soffermandosi sugli aspetti positivi del weekend.

“È stato un weekend in cui siamo riusciti a essere veloci fin dall’inizio e oggi, in gara, c’eravamo. Fatichiamo ancora nelle partenze, ma ero lì con i primi. Poi abbiamo avuto un piccolo inconveniente e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza. Può succedere, cercheremo di lavorarci. Sappiamo perché sono caduto: è qualcosa che era già accaduto in passato“, ha spiegato Bagnaia.

Entrando nel dettaglio dell’episodio, il ducatista ha aggiunto: “La partenza è stata difficile. La ruota anteriore ha innescato un movimento e ho dovuto gestire la situazione, ma siamo riusciti a recuperare. Questa perdita di confidenza è arrivata negli ultimi sette giri, fino a quando è successo quello che è successo. Conosciamo il motivo della caduta, quindi preferisco concentrarmi sul fatto che siamo stati competitivi. Mi brucia dentro, perché oggi c’eravamo davvero. Peccato“.

Infine, uno sguardo al prossimo appuntamento in Catalogna: “Ho piena fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti. Arriveremo a Barcellona pronti e con l’obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti“.