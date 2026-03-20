MotoGP, la pioggia compromette il venerdì di Bezzecchi. Zarco stupisce con la Honda, Bagnaia supera il taglio

Johann Zarco ha realizzato la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il veterano francese del team LCR ha fatto valere la sua estrema sensibilità in condizioni insidiose, fermando il cronometro in 1’21″257 sulla Honda con gomme slick su un asfalto in buona sostanza asciutto ma leggermente scivoloso per via di alcune gocce di pioggia.

La situazione è poi peggiorata in maniera irreversibile verso metà della sessione, bagnando la pista di Goiania e congelando di fatto la classifica. In questo contesto si è esaltato anche il nove volte campione iridato Marc Marquez, ottimo secondo a 125 millesimi dalla vetta con la Ducati precedendo il rookie turco Toprak Razgatlioglu, che ha piazzato la zampata issandosi al terzo posto con la Yamaha Pramac a 0.308 dal leader mettendo in mostra il suo talento cristallino.

Avanzano direttamente in Q2 altri big della top class come Jorge Martin (4° a 0.309) su Aprilia, Pedro Acosta (5° a 0.493) su KTM, Alex Marquez (6° a 0.538) sulla Ducati Gresini e Francesco Bagnaia, il migliore degli italiani in nona piazza con la Ducati Factory a 710 millesimi dalla testa riuscendo a centrare seppur con qualche brivido il piazzamento in top10.

Weekend in salita purtroppo per Marco Bezzecchi, vincitore del primo GP stagionale in Thailandia, che ha fatto fatica a completare un giro pulito nel momento clou delle pre-qualifiche pagando poi a caro prezzo l’arrivo della pioggia (più intensa) e non avendo più la possibilità di mettere a segno un tempo sufficiente per superare il taglio. Relegati in Q1 anche gli altri piloti azzurri Luca Marini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP BRASILE MOTOGP 2026

1 Johann Zarco LCR Honda Honda 1:21.257

2 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +0.125

3 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.308

4 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +0.309

5 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.493

6 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.538

7 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0.568

8 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.625

9 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati +0.710

10 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.810

11 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +0.831

12 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.873

13 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0.875

14 Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3 KTM +0.969

15 Diogo Moreira LCR Honda Honda +1.098

16 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda +1.135

17 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.435

18 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +1.476

19 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +1.633

20 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia +2.043

21 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +2.644

NC Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM +4.706