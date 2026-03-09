World Baseball Classic 2026: Brasile superato anche dalla Gran Bretagna

Va alla Gran Bretagna una sfida che, per certi versi, ha da chiedere un’unica cosa: l’ingresso nel prossimo World Baseball Classic senza dover passare dalle qualificazioni. I britannici battono il Brasile per 8-1, riuscendo così a togliere lo zero dalla casella dei successi in una giornata che garantisce tanta attesa in più per quanto accadrà nella notte con USA-Messico.

La partita comincia pure bene per i brasiliani, che rispolverano Sawayama al lancio e con lui non subiscono nulla per quattro inning, come anche i britannici con Beck. Nel quinto si aprono le danze: doppio di do Carmo che porta Maciel a dare l’1-0 al Brasile, che sogna così molto brevemente un giorno di gloria.

Qui si scatena però la Gran Bretagna, anzi Lewis, che tira lontanissimo il solo homer dell’1-1. Con Ford e poi Chisholm arriva il 3-1 da parte dei britannici, che proseguono nella sesta ripresa con Lewis che, pur eliminato, permette a Johnson di realizzare il 4-1. Nei fatti, il giorno di gloria brasiliano ha già i minuti contati.

A quel punto le cose sono ormai abbastanza decise, e a confermarlo ci pensa Koperniak, che non perde tempo: mette insieme un singolo da due punti nella settima ripresa e il 6-1 è ormai un fatto di sicurezza per la Gran Bretagna. Poi arriva anche Chisholm che realizza anch’egli un singolo da due punti: 8-1 ed è il risultato conclusivo.