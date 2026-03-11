World Baseball Classic 2026: l’Italia si qualifica se…Le combinazioni contro il Messico

L’Italia ha battuto questa notte gli Stati Uniti per 8-6 nel World Baseball Classic, ma nonostante l’impresa non ha ancora staccato il pass per i quarti di finale, dato che potrebbe ancora verificarsi un arrivo a tre in testa al girone delle due squadre citate con il Messico.

La circostanza si verificherebbe qualora questa notte gli azzurri dovessero perdere proprio con il Messico, sconfitto invece dagli Stati Uniti in precedenza: in quel caso azzurri, statunitensi e messicani sarebbero alla pari con tre vittorie ed una sconfitta.

L’Italia dunque passerebbe il turno come prima del girone battendo il Messico, con gli Stati Uniti secondi ed i centramericani eliminati, mentre in caso di arrivo a tre in vetta il Messico sarebbe certo di passare il turno, mentre Italia e Stati Uniti si giocherebbero l’altro posto a disposizione.

Le squadre in parità verrebbero infatti classificate in base al rapporto tra i punti concessi e gli out difensivi registrati nelle partite tra le tre squadre in parità, e se dovesse persistere la parità, il successivo criterio sarebbe il rapporto tra i punti concessi guadagnati e gli out difensivi registrati nelle partite tra le tre squadre in parità.

Al momento la situazione è la seguente:

# Paese RA ERA DOUT RA/DOUT ERA/DOUT 1 Stati Uniti 11 8 54 0,2037037037 0,1481481481 2 Messico 5 5 24 0,2083333333 0,2083333333 3 Italia 6 6 27 0,2222222222 0,2222222222

RA indica i punti concessi, ERA indica i punti concessi guadagnati, DOUT indica gli out difensivi.

Poiché il Messico ha concesso meno punti dell’Italia, non esiste uno scenario in cui il Messico possa vincere la partita contro gli azzurri senza avanzare ai quarti di finale. Ipotizzando una partita di 9 inning, gli Stati Uniti passerebbero il turno se l’Italia perdesse concedendo 5 o più punti, mentre l’Italia passerebbe il turno se perdesse concedendo 4 o meno punti. Una partita agli extra inning, ovviamente, cambierebbe i conti.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…