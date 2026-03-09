World Baseball Classic 2026: Corea del Sud, colpo d’Australia e semifinale. Repubblica Dominicana ancora a punteggio pieno

Giornata particolarmente lunga quella del World Baseball Classic, che passa da un continente all’altro per definire diversi tipi di verdetti. E ce ne sono alcuni di pesanti, come a qualificazione per la semifinale della Corea del Sud a spese di Australia e Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan), come anche l’atto compiuto della Repubblica Dominicana.

Andiamo però con ordine, perché a Tokyo si consuma la giornata super dei sudcoreani, con Bo Gyeong Moon che tira su il primo fuoricampo da due punti del match che vale il 2-0 nel secondo inning. Lui stesso, poi, sigla il doppio del 4-0, in mezzo un ulteriore doppio di Jung Hoo Lee: in questi due casi Whitefield, appostato verso la fine del campo, poco può. E, tanto per cambiare, nel quinto ancora Bo Gyeong Moon trova un singolo-punto: 5-0. Le speranze aussie risalgono con il solo homer di Glendinning, ma il resto della partita procede tranquillamente per i sudcoreani fino al 7-2 che li fa avanzare per miglior rapporto RA/defensive out (.123 contro .130 di australiani e taiwanesi).

Se il girone C si decide in maniera tanto drammatica, il girone D non ha bisogno di troppe cerimonie. Passa la Repubblica Dominicana insieme al Venezuela. In particolare, i dominicani infilano la terza vittoria travolgendo Israele per 10-1. Decisivo il primo inning, prima con il singolo di Perdomo, poi con il Grande Slam realizzato da Tatis, una delle giocate più importanti di questa giornata. Nei fatti, il resto del tempo serve alla Repubblica Dominicana soltanto per continuare a tenere viva la propria superiorità.

Prova d’orgoglio, invece, per la Colombia che toglie le già residue speranze presenti per Panama nel girone A in una partita vissuta sul filo di lana. Per cinque inning non ci sono punti, poi i punti colombiani giungono tutti nel sesto: volata di sacrificio di Diaz sfruttata da Arroyo, singolo da due punti di Rodriguez e singolo da uno di Vellojin per il 4-0. Panama risponde con l’home run di Caballero, nell’ottavo ci sono anche i singoli-punto di Ramos e Bethancourt, ma la rimonta non viene completata: 4-3.