Settimana Coppi&Bartali 2026: Axel Laurance trova il bis e diventa leader della classifica

Quarta frazione per la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026. Sprint in leggera salita a Valdobbiadene che ha visto prevalere il francese Axel Laurance, al secondo successo di tappa in questa corsa. Per il corridore della Ineos Grenadiers anche la vetta nella classifica generale grazie agli abbuoni.

Tre corridori hanno tentato la sortita nella prima parte di gara: Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac), Matteo Spreafico (MG.K Via Costruzioni e Ambiente) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). Il gruppo però ha gestito al meglio la situazione anche quando Lorenzo Masciarelli ed Andrea Pietrobon hanno provato l’inseguimento.

Plotone compatto a 10 chilometri dal traguardo con la EF Education – EasyPost e la XDS Astana Team a dettare il passo. Praticamente si è andati verso un altro sprint ristretto.

Axel Laurance (INEOS Grenadiers) è riuscito a prevalere davanti all’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) che coglie la terza piazza d’onore in quattro tappe. Terzo il ventenne Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), a completare la top-5 la coppia della General Store – Essegibi – F.Lli Curia formata da Nicolò Arrighetti e Giovanni Bortoluzzi.