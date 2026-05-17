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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard detta legge anche a Corno alle Scale. Podio per Piganzoli
L’annunciato dominatore della gara colpisce ancora dimostrandosi dominatore assoluto quando la strada sale. Il danese Jonas Vingegaard si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri con uno scatto secco a novecento metri dalla conclusione.
Il fuoriclasse del Team Visma | Lease a Bike, al suo secondo sigillo nella Corsa Rosa, precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team che paga dodici secondi al favorito assoluto per il successo finale. Completa il trionfo della formazione olandese il gradino più basso del podio conquistato da Davide Piganzoli, terzo con 34” di ritardo dal suo leader davanti ad Arensman.
Alfonso Eulalio continua la sua strenua difesa del simbolo del primato e conclude la sua prova in quinta posizione con 41” di ritardo. Il sempre generoso Giulio Ciccone sogna a lungo l’impresa, attacca a poco più di sette chilometri dalla conclusione, ma viene ripreso nel finale dal duo di testa e termina undicesimo con 57” di distacco.
Giornata di crisi per Giulio Pellizzari. Il corridore marchigiano della Red Bull, stabilmente nelle posizioni di retrovia, si stacca sull’ascesa finale, ma riesce a limitare i danni e arriva al traguardo con 1’28” di ritardo nei confronti del fuoriclasse danese, distacco a cui sommare i secondi di abbuono conquistati da Vingegaard nel finale.