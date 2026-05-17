Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard detta legge anche a Corno alle Scale. Podio per Piganzoli

Pubblicato

6 secondi fa

il

Per approfondire:
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard / LaPresse

L’annunciato dominatore della gara colpisce ancora dimostrandosi dominatore assoluto quando la strada sale. Il danese Jonas Vingegaard si aggiudica la nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri con uno scatto secco a novecento metri dalla conclusione.

Il fuoriclasse del Team Visma | Lease a Bike, al suo secondo sigillo nella Corsa Rosa, precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team che paga dodici secondi al favorito assoluto per il successo finale. Completa il trionfo della formazione olandese il gradino più basso del podio conquistato da Davide Piganzoli, terzo con 34” di ritardo dal suo leader davanti ad Arensman.

Alfonso Eulalio continua la sua strenua difesa del simbolo del primato e conclude la sua prova in quinta posizione con 41” di ritardo. Il sempre generoso Giulio Ciccone sogna a lungo l’impresa, attacca a poco più di sette chilometri dalla conclusione, ma viene ripreso nel finale dal duo di testa e termina undicesimo con 57” di distacco.

Giornata di crisi per Giulio Pellizzari. Il corridore marchigiano della Red Bull, stabilmente nelle posizioni di retrovia, si stacca sull’ascesa finale, ma riesce a limitare i danni e arriva al traguardo con 1’28” di ritardo nei confronti del fuoriclasse danese, distacco a cui sommare i secondi di abbuono conquistati da Vingegaard nel finale.

ORDINE DI ARRIVO NONA TAPPA GIRO D’ITALIA

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

1.Jonas Vingegaard–DEN–Team Visma | Lease a Bike–4:20:21
2.Felix Gall–AUT–Decathlon CMA CGM Team–+0:12
3.Davide Piganzoli–ITA–Team Visma | Lease a Bike–+0:34
4.Thymen Arensman–NED–Netcompany INEOS–+0:34
5.Afonso Eulálio–POR–Bahrain Victorious–+0:41
6.Derek Gee-West–CAN–Lidl-Trek–+0:46
7.Mathys Rondel–FRA–Tudor Pro Cycling Team–+0:46
8.Sepp Kuss–USA–Team Visma | Lease a Bike–+0:46
9.Jai Hindley–AUS–Red Bull-BORA-hansgrohe–+0:50
10.Michael Storer–AUS–Tudor Pro Cycling Team–+0:50
11.Giulio Ciccone–ITA–Lidl-Trek–+0:57
12.Christian Scaroni–ITA–XDS Astana Team–+1:06
13.Lennert Van Eetvelt–BEL–Lotto Intermarché–+1:06
14.Damiano Caruso–ITA–Bahrain Victorious–+1:12
15.David de la Cruz–ESP–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+1:12
16.Markel Beloki–ESP–EF Education-EasyPost–+1:12
17.Egan Bernal–COL–Netcompany INEOS–+1:12
18.Ben O’Connor–AUS–Team Jayco AlUla–+1:12
19.Jan Hirt–CZE–NSN Cycling Team–+1:12
20.Harold Martín López–ECU–XDS Astana Team–+1:12
21.Wout Poels–NED–Unibet Rose Rockets–+1:28
22.Giulio Pellizzari–ITA–Red Bull-BORA-hansgrohe–+1:28
23.Juan Pedro López–ESP–Movistar Team–+1:31
24.Rémy Rochas–FRA–Movistar Team–+1:49
25.Einer Rubio–COL–Groupama-FDJ United–+2:00
26.Jefferson Alexander Cepeda–ECU–EF Education-EasyPost–+2:15
27.Johannes Kulset–NOR–Uno-X Mobility–+2:15
28.Alan Hatherly–RSA–Team Jayco AlUla–+2:15
29.Aleksandr Vlasov–AIN–Red Bull-BORA-hansgrohe–+2:15
30.Gregor Mühlberger–AUT–Decathlon CMA CGM Team–+2:15
31.Chris Harper–AUS–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+2:29
32.Embret Svestad-Bårdseng–NOR–Netcompany INEOS–+2:49
33.Igor Arrieta–ESP–UAE Team Emirates-XRG–+3:14
34.Josh Kench–NZL–Groupama-FDJ United–+3:27
35.Ludovico Crescioli–ITA–Team Polti VisitMalta–+3:27
36.Koen Bouwman–NED–Team Jayco AlUla–+3:27
37.Giovanni Aleotti–ITA–Red Bull-BORA-hansgrohe–+4:02
38.Filippo Zana–ITA–Soudal Quick-Step–+4:28
39.Diego Ulissi–ITA–XDS Astana Team–+5:09
40.Enric Mas–ESP–Movistar Team–+5:09
41.Nikita Tsvetkov–AIN–Bardiani CSF 7 Saber–+5:43
42.Luca Paletti–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+5:43
43.Thomas Pesenti–ITA–Team Polti VisitMalta–+5:43
44.Nickolas Zukowsky–CAN–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+6:23
45.Gijs Leemreize–NED–Team Picnic PostNL–+6:23
46.Bart Lemmen–NED–Team Visma | Lease a Bike–+6:23
47.Rémi Cavagna–FRA–Groupama-FDJ United–+6:23
48.Ben Zwiehoff–GER–Red Bull-BORA-hansgrohe–+6:23
49.Will Barta–USA–Tudor Pro Cycling Team–+6:23
50.Victor Campenaerts–BEL–Team Visma | Lease a Bike–+6:23
51.Jack Haig–AUS–Netcompany INEOS–+6:23
52.Toon Aerts–BEL–Lotto Intermarché–+7:15
53.Lorenzo Milesi–ITA–Movistar Team–+8:24
54.Edoardo Zambanini–ITA–Bahrain Victorious–+8:24
55.Mark Donovan–GBR–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+8:24
56.Larry Warbasse–USA–Tudor Pro Cycling Team–+8:34
57.Warren Barguil–FRA–Team Picnic PostNL–+8:34
58.Alessandro Tonelli–ITA–Team Polti VisitMalta–+8:58
59.Simone Gualdi–ITA–Lotto Intermarché–+9:09
60.Vicente Rojas–CHI–Bardiani CSF 7 Saber–+9:19
61.Brieuc Rolland–FRA–Groupama-FDJ United–+9:44
62.Gianmarco Garofoli–ITA–Soudal Quick-Step–+10:09
63.Andrea Raccagni Noviero–ITA–Soudal Quick-Step–+10:09
64.Mathijs Paasschens–NED–Bahrain Victorious–+10:34
65.Callum Scotson–AUS–Decathlon CMA CGM Team–+11:06
66.Luca Vergallito–ITA–Alpecin-Premier Tech–+11:41
67.Markus Hoelgaard–NOR–Uno-X Mobility–+12:35
68.Andreas Leknessund–NOR–Uno-X Mobility–+12:35
69.Cyril Barthe–FRA–Groupama-FDJ United–+12:35
70.Magnus Sheffield–USA–Netcompany INEOS–+12:35
71.Nelson Oliveira–POR–Movistar Team–+12:35
72.Axel Huens–FRA–Groupama-FDJ United–+12:35
73.Javier Romo–ESP–Movistar Team–+12:35
74.Nick Schultz–AUS–NSN Cycling Team–+12:35
75.Mick van Dijke–NED–Red Bull-BORA-hansgrohe–+12:41
76.Alberto Bettiol–ITA–XDS Astana Team–+12:53
77.Alessandro Pinarello–ITA–NSN Cycling Team–+13:25
78.Filippo Turconi–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+13:55
79.Tim Rex–BEL–Team Visma | Lease a Bike–+14:36
80.Johan Jacobs–SUI–Groupama-FDJ United–+14:36
81.Johannes Staune-Mittet–NOR–Decathlon CMA CGM Team–+14:36
82.Darren Rafferty–IRL–EF Education-EasyPost–+14:36
83.Michael Valgren–DEN–EF Education-EasyPost–+14:36
84.Jardi Christiaan van der Lee–NED–EF Education-EasyPost–+14:36
85.Amanuel Ghebreigzabhier–ERI–Lidl-Trek–+14:41
86.Lorenzo Rota–ITA–Lotto Intermarché–+14:41
87.Robert Stannard–AUS–Bahrain Victorious–+15:17
88.Ben Turner–GBR–Netcompany INEOS–+16:09
89.Jasper Stuyven–BEL–Soudal Quick-Step–+16:09
90.Christopher Juul-Jensen–DEN–Team Jayco AlUla–+16:09
91.Jonas Geens–BEL–Alpecin-Premier Tech–+16:09
92.Jhonatan Narváez–ECU–UAE Team Emirates-XRG–+16:09
93.Nico Denz–GER–Red Bull-BORA-hansgrohe–+16:09
94.Tim Naberman–NED–Team Picnic PostNL–+16:25
95.Davide Ballerini–ITA–XDS Astana Team–+16:45
96.Mattia Bais–ITA–Team Polti VisitMalta–+18:36
97.Manuele Tarozzi–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+19:33
98.Chris Hamilton–AUS–Team Picnic PostNL–+21:06
99.Tobias Bayer–AUT–Alpecin-Premier Tech–+21:26
100.Fredrik Dversnes Lavik–NOR–Uno-X Mobility–+22:29
101.Dries Van Gestel–BEL–Soudal Quick-Step–+22:29
102.Tim Torn Teutenberg–GER–Lidl-Trek–+22:29
103.Elmar Reinders–NED–Unibet Rose Rockets–+22:29
104.Jonas Rutsch–GER–Lotto Intermarché–+22:29
105.Madis Mihkels–EST–EF Education-EasyPost–+22:29
106.Jensen Plowright–AUS–Alpecin-Premier Tech–+22:29
107.Francesco Busatto–ITA–Alpecin-Premier Tech–+22:29
108.James Shaw–GBR–EF Education-EasyPost–+22:29
109.Oliver Naesen–BEL–Decathlon CMA CGM Team–+22:29
110.Ayco Bastiaens–BEL–Soudal Quick-Step–+22:29
111.Andrea Mifsud–MLT–Team Polti VisitMalta–+22:29
112.Fran Miholjević–CRO–Bahrain Victorious–+22:44
113.Diego Pablo Sevilla–ESP–Team Polti VisitMalta–+23:12
114.David González–ESP–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+23:12
115.Florian Stork–GER–Tudor Pro Cycling Team–+23:12
116.Ethan Vernon–GBR–NSN Cycling Team–+23:23
117.Dion Smith–NZL–NSN Cycling Team–+23:23
118.Corbin Strong–NZL–NSN Cycling Team–+23:23
119.Mirco Maestri–ITA–Team Polti VisitMalta–+23:23
120.Iván García Cortina–ESP–Movistar Team–+23:51
121.Robert Donaldson–GBR–Team Jayco AlUla–+23:51
122.Paul Penhoët–FRA–Groupama-FDJ United–+23:51
123.Connor Swift–GBR–Netcompany INEOS–+24:14
124.Tomáš Kopecký–CZE–Unibet Rose Rockets–+24:14
125.Pascal Ackermann–GER–Team Jayco AlUla–+24:14
126.Jan Christen–SUI–UAE Team Emirates-XRG–+24:14
127.Fabian Lienhard–SUI–Tudor Pro Cycling Team–+24:14
128.Dylan Groenewegen–NED–Unibet Rose Rockets–+24:14
129.Hartthijs de Vries–NED–Unibet Rose Rockets–+24:14
130.Arjen Livyns–BEL–XDS Astana Team–+24:14
131.Orluis Aular–VEN–Movistar Team–+24:14
132.Guillermo Thomas Silva–URU–XDS Astana Team–+24:14
133.Sean Flynn–GBR–Team Picnic PostNL–+24:14
134.Casper van Uden–NED–Team Picnic PostNL–+24:14
135.António Morgado–POR–UAE Team Emirates-XRG–+24:14
136.Ryan Mullen–IRL–NSN Cycling Team–+24:14
137.Paul Magnier–FRA–Soudal Quick-Step–+24:14
138.Timo Kielich–BEL–Team Visma | Lease a Bike–+24:14
139.Fabio Van den Bossche–BEL–Soudal Quick-Step–+24:14
140.Filippo Ganna–ITA–Netcompany INEOS–+24:14
141.Luca Mozzato–ITA–Tudor Pro Cycling Team–+24:14
142.Matteo Sobrero–ITA–Lidl-Trek–+24:14
143.Enrico Zanoncello–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+24:27
144.Filippo Magli–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+24:27
145.Alec Segaert–BEL–Bahrain Victorious–+24:27
146.Martin Tjøtta–NOR–Uno-X Mobility–+24:52
147.Sakarias Koller Løland–NOR–Uno-X Mobility–+24:52
148.Tobias Lund Andresen–DEN–Decathlon CMA CGM Team–+25:07
149.Matteo Malucelli–ITA–XDS Astana Team–+25:20
150.Martin Marcellusi–ITA–Bardiani CSF 7 Saber–+25:20
151.Sjoerd Bax–NED–Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team–+25:27
152.Matyáš Kopecký–CZE–Unibet Rose Rockets–+25:27
153.Robin Froidevaux–SUI–Tudor Pro Cycling Team–+25:27
154.Johan Price-Pejtersen–DEN–Alpecin-Premier Tech–+25:50
155.Niklas Larsen–DEN–Unibet Rose Rockets–+25:50
156.Rasmus Søjberg Pedersen–DEN–Decathlon CMA CGM Team–+25:50
157.Lukáš Kubiš–SVK–Unibet Rose Rockets–+25:50
158.Gianni Moscon–ITA–Red Bull-BORA-hansgrohe–+25:52
159.Giovanni Lonardi–ITA–Team Polti VisitMalta–+25:52
160.Mikkel Bjerg–DEN–UAE Team Emirates-XRG–+25:52
161.Tord Gudmestad–NOR–Decathlon CMA CGM Team–+25:52
162.Max Walscheid–GER–Lidl-Trek–+26:24
163.Jonathan Milan–ITA–Lidl-Trek–+26:24
164.Simone Consonni–ITA–Lidl-Trek–+26:24
165.Frank van den Broek–NED–Team Picnic PostNL–+26:31
166.Erlend Blikra–NOR–Uno-X Mobility–+27:03
167.Edward Planckaert–BEL–Alpecin-Premier Tech–+27:19

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità