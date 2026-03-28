Giro di Catalogna 2026, Vingegaard fa il vuoto anche a Queralt e ipoteca la vittoria

Jonas Vingegaard ipoteca la vittoria nel Giro di Catalogna 2026. Il danese concede il bis sul secondo arrivo in salita della corsa spagnola, trionfando in solitaria sul traguardo a Queralt. Il capitano della Visma | Lease a Bike arriva a braccia alzate in solitaria nella sesta e penultima tappa, mettendo così in ghiaccio la seconda corsa a tappe della stagione dopo la Parigi-Nizza. Secondo posto per il francese Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e terzo per il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La fuga di giornata vede protagonisti Mattia Cattaneo (RBH), Marc Soler (UAD), Bart Lemmen (TVL), Giulio Ciccone (LTK), Andrea Raccagni Noviero (SOQ), Michael Leonard (EFE), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Nairo Quintana (MOV), Embret Svestad-Bårdseng (IGD), Ramses Debruyne (APT), Andreas Leknessund (UXM), Richard Carapaz (EFE), Rudy Molard (Groupama – FDJ United), Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), Damien Howson (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Jake Stewart (NSN).

Importante soprattutto la presenza di Giulio Ciccone, che ha messo nel mirino la maglia di miglior scalatore. A rompere gli equilibri tra i fuggitivi ci pensa soprattutto Marco Soler, che scatta sul Coll de Pradell e comincia a prendere un po’ di margine. All’inseguimento dello spagnolo si lanciano lo stesso Ciccone, Carapaz e Embret Svestad-Bårdseng, che poi raggiungono il corridore della UAE e formano un quartetto al comando.

Ciccone attacca sulla salita di Collada de Sant Isidre e riesce a passare per primo anche su questo GPM. L’azione dell’italiano, però, si esaurisce a venti chilometri dal traguardo, con il gruppo con i big della classifica generale che lo vanno a riprendere. Sulla salita verso Queralt c’è grande selezione, soprattutto per mano della Red Bull – BORA – hansgrohe che ha Remco Evenepoel e Florian Lipowitz. A pagare è soprattutto l’austriaco Felix Gall, che perde contatto e deve dire addio ai sogni di podio.

Restano in cinque davanti: Remco Evenepoel e Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Jonas Vingegaard ( Visma | Lease a Bike), Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Ai -3 ecco che parte Vingegaard, con Martinez e Lipowitz che provano a rispondere all’attacco, ma in pochi metri il danese fa il vuoto e prende quei secondi che lo rendono irraggiungibile.

Vingegaard va così a vincere in solitaria con dieci secondi di vantaggio su Martinez, che vince la volata con Lipowitz. Paret-Peintre è quarto a sedici secondi, mentre Evenepoel è quinto a ventisette secondi. In classifica generale Vingegaard conduce con un minuto e ventidue secondi di vantaggio su Martinez ed un minuto e mezzo su Lipowitz. Interessante anche la lotta per la classifica scalatori, con Ciccone in testa con 68 punti contro i 61 di Marc Soler.