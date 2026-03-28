Gand-Wevelgem 2026: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta. Ultimo successo nel 2015

Continua la settimana dedicata alle Classiche del Nord. Dopo la E3 Saxo Classic corsa ieri e vinta da Mathieu Van der Poel, ora è tempo di affrontare la Gand-Wevelgem, corsa belga che ha modificato il suo nome in “In Flanders Fields”. Quest’anno verrà disputata l’ottantottesima edizione di una classica che garantisce sempre grande spettacolo.

Il percorso, leggermente modificato, proporrà ai corridori a partire da metà gara i classici muri delle Fiandre che metteranno in difficoltà i più. Simbolo della corsa è il muro del Kemmelberg, da affrontare ben tre volte all’interno del circuito finale. Sarà ancora Mads Pedersen a vincere archiviando il quarto successo nonostante la sua condizione oppure sarà nuovamente Van der Poel il padrone delle classiche?

Ci si auspica un piazzamento di rilievo per gli italiani. Jonathan Milan sarà indubbiamente la punta e l’azzurro, in caso di volata, potrà sicuramente dire la sua per riportare l’Italia sul gradino più alto del podio. L’ultima volta fu nel 2015 con Luca Paolini. Presente anche il veterano Matteo Trentin e Filippo Ganna, reduce da una Milano-Sanremo non perfetta.

ITALIANI IN GARA GAND-WEVELGEM 2026

LIDL-TREK

MILAN Jonathan

BAHRAIN VICTORIOUS

SKERL Daniel

BORGO Alessandro

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

MOVISTAR

MILESI Lorenzo

TEAM VISMA LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

UAE TEAM EMIRATES XRG

GIAIMI Luca

XDS ASTANA TEAM

BALLERINI Davide

COFIDIS

ZAMPERINI Edoardo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

PARISINI Nicolò

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TRENTIN Matteo

MOZZATO Luca