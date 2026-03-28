CiclismoStrada
Gand-Wevelgem 2026: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta. Ultimo successo nel 2015
Continua la settimana dedicata alle Classiche del Nord. Dopo la E3 Saxo Classic corsa ieri e vinta da Mathieu Van der Poel, ora è tempo di affrontare la Gand-Wevelgem, corsa belga che ha modificato il suo nome in “In Flanders Fields”. Quest’anno verrà disputata l’ottantottesima edizione di una classica che garantisce sempre grande spettacolo.
Il percorso, leggermente modificato, proporrà ai corridori a partire da metà gara i classici muri delle Fiandre che metteranno in difficoltà i più. Simbolo della corsa è il muro del Kemmelberg, da affrontare ben tre volte all’interno del circuito finale. Sarà ancora Mads Pedersen a vincere archiviando il quarto successo nonostante la sua condizione oppure sarà nuovamente Van der Poel il padrone delle classiche?
Ci si auspica un piazzamento di rilievo per gli italiani. Jonathan Milan sarà indubbiamente la punta e l’azzurro, in caso di volata, potrà sicuramente dire la sua per riportare l’Italia sul gradino più alto del podio. L’ultima volta fu nel 2015 con Luca Paolini. Presente anche il veterano Matteo Trentin e Filippo Ganna, reduce da una Milano-Sanremo non perfetta.
ITALIANI IN GARA GAND-WEVELGEM 2026
LIDL-TREK
MILAN Jonathan
BAHRAIN VICTORIOUS
SKERL Daniel
BORGO Alessandro
INEOS GRENADIERS
GANNA Filippo
MOVISTAR
MILESI Lorenzo
TEAM VISMA LEASE A BIKE
AFFINI Edoardo
UAE TEAM EMIRATES XRG
GIAIMI Luca
XDS ASTANA TEAM
BALLERINI Davide
COFIDIS
ZAMPERINI Edoardo
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
PARISINI Nicolò
TUDOR PRO CYCLING TEAM
TRENTIN Matteo
MOZZATO Luca