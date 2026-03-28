Ubriachi assaltano l’ammiraglia della Visma alla Coppi & Bartali: episodio shock in Veneto

Un episodio increscioso ha avuto luogo al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali: durante il tragitto tra Ponte di Piave e Valdobbiadene (in provincia di Treviso), un’ammiraglia della Visma | Lease a Bike è stata assaltata da due persone ubriache: una ha provato a togliere una bicicletta dal castello montato sul tetto dell’automobile e l’altra ha adottato un comportamento aggressivo nei confronti del personale a bordo della vettura.

Nella ricostruzione della squadra olandese World Tour è emerso chiaramente che si trattava di “tifosi in stato di alterazione” e il direttore sportivo Richard Plugge è intervenuto in prima persona con queste parole: “Prendiamo questo episodio in maniera molto seria. Dato che la sicurezza dei nostri colleghi è stata messa a rischio. Ci siamo immediatamente rivolti alla Polizia e abbiamo riportato l’accaduto all’organizzazione della gara. Alla fine, non hanno rubato nulla e non ci sono stati danni. Anche le persone che erano nell’ammiraglia stanno bene, ma sono comprensibilmente scosse”.

Sono circolate anche le immagini video dell’episodio, che mostrano chiaramente un uomo in piedi sul tetto intento a staccare una bici e un altro accanto al finestrino dell’ammiraglia che sferra un paio di pugni al vetro e poi punta il dito rivolgendo delle minacce allo staff della Visma | Lease a Bike, presente a questo appuntamento in terra italiana con diversi giovani del proprio vivaio.