Lorenzo Finn: “Disputerò alcune corse del circuito U23, ci saranno anche la Liegi e il Tour of the Alps”

Il percorso di crescita prosegue. Lorenzo Finn sta dando un seguito al suo programma in questo inizio di stagione. Al via della Settimana Coppi&Bartali, evento facente parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni, il talentuoso corridore nostrano si approccia con crescente fiducia in vista di quel che sarà.

L’anno scorso, il classe 2006 del Bel Paese fece il suo debutto nei professionisti proprio in questa corsa e, entrato a pieno regime nella categoria World Tour, ha voglia di migliorare: “Sì, dai, è un anno in più nelle gambe e sono qui con più esperienza“, ha commentato ai microfoni di Tina Ruggeri (InBici).

“Siamo ancora in fase di crescita per gli appuntamenti che, per quanto mi riguarda, hanno un peso rilevante in questa stagione. Vediamo di fare bene queste ultime due tappe in questa Settimana Coppi&Bartali“, ha sottolineato il ciclista della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies.

E il suo programma? “Disputerò alcune gare del circuito Under23, competendo con la maglia iridata nella nel Giro del Belvedere e nel Palio del Recioto (due delle più prestigiose classiche internazionali di ciclismo per la categoria Under 23/Elite, ndr.). Dopo di che ci sarà la Liegi-Bastogne-Liegi, il Tour of the Alps nell’ottica del Giro U23“, ha concluso.