Jonas Vingegaard: “Bilancio positivo, ho la maglia azzurra e sono dove volevo essere nella generale”

Nuova tappa, nuovo arrivo in salita e medesimo vincitore. Jonas Vingegaard si ripete e sull’arrivo del Corno alle Scale non lascia scampo ai suoi avversari conquistando con apparente facilità la nona frazione del Giro d’Italia 2026. Il danese si prende così anche il secondo traguardo in salita di questo inizio di Corsa Rosa e guadagna ancora nella generale, guidata sempre dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious).

Dopo il Blokhaus arriva una nuova vittoria per il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike, apparso oggi nella migliore condizione. Dopo un primo attacco, solo Felix Gall è riuscito a rimanere con lo scandinavo, il quale successivamente ha alzato nuovamente il ritmo lasciando dietro l’austriaco della Decathlon.

Queste le parole di Vingegaard ai microfoni Rai: “Quando Ciccone è partito per la squadra la situazione era positiva. Solo nell’ultima salita abbiamo deciso di fare ritmo e di lottare per la vittoria. Poi Felix Gall ha attaccato, io sono stato abile a seguirlo e poi a staccarlo”.

Un bilancio di queste prime nove tappe: “Sono davvero contento, il team sta lavorando in modo eccellente. Due vittorie di tappa. Vado a riposo con la maglia blu e sono dove volevo essere nella classifica generale”.