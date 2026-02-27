Giulia Pisani ha conosciuto il vertice della pallavolo italiana 🏐🇮🇹

Da centrale titolare della UYBA Busto Arsizio, ha vinto Scudetto, Coppa Italia, Coppa CEV e Supercoppa Italiana, vivendo dall’interno una delle stagioni più dominanti della Serie A1.

In questa puntata di FOCUS – Pallavolo, Giulia racconta senza filtri cosa significa giocare nella Lega Maggiore, affrontare le migliori attaccanti d’Europa, reggere la pressione delle finali e convivere con infortuni che cambiano una carriera.

Dal campo alla cabina di commento Rai, fino al ruolo dirigenziale con la Nazionale Under 16, un’intervista che unisce alto livello tecnico, esperienza diretta e visione sul futuro del volley italiano 🎙️🔥

Cosa aspettarci da conegliano in questo finale di stagione? E la nazionale italiana riuscirà a rimanere ai vertici?

#FOCUS #Pallavolo #SerieA1 #GiuliaPisani #UYBA #CoppaCEV #Scudetto #VolleyFemminile #SportItaliano 🏐🏆

conduce Alice Liverani