Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, finale 3° posto Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 16.00 italiane) presso la Ulker Sport and Event Hall di Istanbul. Le due squadre italiane speravano di battagliare per la conquista del trofeo e invece dovranno accontentarsi di battagliare per il gradino più basso del podio alle spalle delle due compagini turche che alle ore 19.00 daranno vita al testa a testa che metterà in palio il trofeo.

Le Pantere hanno dovuto abdicare dopo aver conquistato il titolo nelle ultime due edizioni, mentre le Campionesse del Mondo hanno dovuto rinviare il sogno di trionfare per la prima volta nella massima competizione continentale. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, appassionante ed equilibrato, anche se chiaramente le motivazioni delle due compagini non saranno delle più elevate e ci potrebbe essere un po’ di deconcentrazione in occasione dell’ultima impegno della stagione.

Il sestetto di coach Daniele Santarelli farà affidamento sull’opposto Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sul libero Monica De Gennaro. La formazione allenata da Marco Gaspari punterà sulla bomber Isabelle Haak, sui martelli Avery Skinner e Caterina Bosetti, sulle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, sul libero Brenda Castillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE TERZO POSTO CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 3 maggio

Ore 16.00 A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.