Trento-Perugia e Civitanova-Verona oggi, Supercoppa Italiana volley 2026: orari semifinali, tv, streaming

La Supercoppa di SuperLega si presenta con un volto completamente nuovo. Doveva inaugurare l’annata in Arabia Saudita, ma tra rinvii e cancellazione definitiva nel Paese arabo l’evento ha cambiato rotta, approdando a Trieste. Le semifinali sono fissate per sabato 28 febbraio, con la finale domenica 1 marzo al PalaTrieste. Una scelta che colloca il trofeo in un momento nevralgico della stagione, trasformandolo in una sorta di prosecuzione ideale della Coppa Italia conquistata venti giorni fa a Bologna dalla Rana Verona, e rilanciando incroci che profumano di rivincita.

La prima semifinale oppone Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino, protagoniste di una regular season chiusa rispettivamente al primo e terzo posto. Gli umbri hanno dominato la classifica con 58 punti e 20 successi in 22 gare, confermando una continuità quasi impeccabile tra campionato e Champions League. L’unico vero passo falso è arrivato nella semifinale di Coppa Italia persa contro Verona, ma il perentorio 3-0 rifilato a Grottazzolina nell’ultimo turno ha ribadito profondità di organico e capacità di gestire i momenti chiave.

Trento si presenta a Trieste con 47 punti in classifica e con la consapevolezza di aver chiuso la stagione regolare in crescita, come dimostra il 3-0 su Cisterna. Resta però il rammarico per l’eliminazione in Coppa Italia e soprattutto pesa l’assenza dell’infortunato Alessandro Michieletto, riferimento tecnico e carismatico, nonché due volte campione del mondo con l’Italia. La sua indisponibilità impone alla formazione di Mendez una ridefinizione degli equilibri offensivi e della leadership in campo proprio contro l’avversaria più continua del torneo.

L’altra semifinale ripropone invece una sfida che si preannuncia molto combattuta: Cucine Lube Civitanova contro la Rana Verona. Civitanova ha terminato la regular season al sesto posto con 40 punti, ma il percorso del 2026 racconta di una squadra non continua nel rendimento ma in evidente progresso, capace di imporsi in partite pesanti. La formazione di Medei sembra aver ritrovato compattezza e fiducia, qualità decisive in una competizione secca. Verona, seconda in classifica con 48 punti, arriva a Trieste forte del successo in Coppa Italia e con l’ambizione di aggiungere un altro trofeo alla propria stagione. Il recente stop di Modena, condizionato dall’assenza di diversi titolari colpiti da un virus influenzale, non cancella il valore di una squadra che nelle settimane precedenti aveva ottenuto risultati di prestigio, dimostrando personalità e solidità nei passaggi cruciali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali in programma sabato 28 febbraio della della Supercoppa di Superlega maschile in programma a Trieste.

CALENDARIO SUPERCOPPA MASCHILE VOLLEY OGGI Sabato 28 febbraio

Ore 15.30 – Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 18.00 – Rana Verona vs Lube Civitanova – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su VBTV e Rai Play